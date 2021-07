Cvijanović: Zabrinjavajuća politička nepismenost Trivićeve

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da je politička nepismenost Јelene Trivić zapanjujuća i da bi kao narodni poslanik svakako trebala da pročita zaključke Narodne skupštine Srpske, čak i kad za njih nije glasala.

“Nema zaključka koji govori o mirnom razdruživanju, već o budućnosti BiH. Prirodno je da se takva tema delegira drugom entitetu i konstitutivnim narodima, kao što je prirodno da narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, u kojoj dobija platu, zna kakve zaključke donosi ta institucija”, istakla je Cvijanović upitana da prokomentariše izjavu poslanika Јelene Trivić da je ideja o objedinjavanju funkcije predsjednika Srpske i člana Predsjedništva BiH "unižava Srpsku", i da su za to potrebne ustavne promjene.

Ono što je neprirodno, navela je Cvijanovićeva, jeste da je partija Јelene Trivić, PDP, u svakom pogledu, u svako vrijeme i na svakoj temi, u apsolutnoj saglasnosti sa Bakirom Izetbegovićem, koji je dokazani mrzac Republike Srpske i svega što je nebošnjačko.

Predsjednik Srpske je navela da je, takođe, neprirodno i da Јelena Trivić, koja već duže vrijeme politički tihuje, izlazi sa bombastičnim izjavama, a da nije shvatila nijednu poruku.

“Kao prvo, rekoh da se ustavna promjena prema kojoj bi predsjednik Republike Srpske obavljao i funkciju člana Predsjedništva BiH, neće ni desiti zato što to nikada ne bi prihvatili bošnjački političari, jer oni znaju ono što Trivićeva ne zna. Kao drugo, rekoh i da bi to značilo da bi institucija predsjednika Republike Srpske, kao matična institucija, imala i dodatnu nadležnost u definisanju spoljne politike i pitanja iz domena odbrane, a ne bi se, kako to Trivićeva besmisleno objašnjava, utopila u neku BiH instituciju”, pojasnila je Cvijanović.

Naravno, navela je Cvijanovićeva, ni takvo dodatno pozicioniranje Republike Srpske ona ne vidi kao korist, već navodni gubitak neke pozicije.

Konačno, a i kao treće, ja govorim o direktnom predstavljanju prve republičke institucije u poslovima države, odnosno zajedničkih institucija u slučaju BiH, a Trivićeva priča o direktnom izboru dva kandidata za dvije pozicije. Dakle, nikakvo to nije ni unižavanje Srpske, ni utapanje njenih institucija, već pribavljanje dodatne nadležnosti i jačanje institucije predsjednika Republike Srpske - naglasila je Cvijanović.

Predsjednica Republike je rekla da za takve stvari trebaju ustavne promjene, te da to naravno znaju svi, tako da Trivićeva naknadna pamet niti pomaže niti odmaže po ovom pitanju i naglasila da površnost kojom ove stvari ona tumači su zabrinjavajuće.

“Naravno da Republika Srpska ima svog direktno izabranog predstavnika kao srpskog člana u Predsjedništvu BiH, ali razlika, na primjer, u Ivanićevom klimanju glavom na sarajevske želje i otuđenosti od institucija Srpske i Dodikovom pristupu u kojem je veza sa su stavovima Srpske imperativ, sasvim su različite politike. Zato su i ono što tumači Trivićeva i ono što kažem ja, prirodno, vrlo različite stvari”, poručila je Cvijanović.