Cvijanović: Zajedničkim snagama u borbi protiv virusa korona

SARAJEVO - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da su zdravstveni sistemi generalno u BiH dovoljni da se suoče sa krizom koju bi moglo izazvati širenje virusa korona, ističući da postoji koordinacija i razmjena informacija između entitetskih tijela i institucija na nivou BiH.

"Suština je da spriječimo da ovo postane velikih razmjera, što bi nam donijelo i probleme velikih razmjera. Zbog toga smo obustavili nastavu, zabranili velika okupljanja i sve što predstavlja potencijalni rizik. Svi smo zabrinuti zbog situacije u Italiji. Da ne bismo došli u takvu situaciju, naše je da radimo da to preduprijedimo. Nadam se da ćemo uspjeti", rekla je večeras Cvijanovićeva.

Ona smatra da BiH prijeti još jedna kriza koju ne može sama da riješi, a to je migrantska kriza, koja predstavlja i bezbjednosno i humanitarno pitanje.

"To je i ozbiljno zdravstveno pitanje, jer ne možete iskontrolisati boravak velikog broja migranata na vašoj teritoriji, a da to ne prouzrokuje štetu", rekla je Cvijanovićeva za BHT1.

Ona je navela da ovaj problem treba rješavati zajedničkim regionalnim pristupom zemalja zapadnog Balkana i ponovila da Republika Srpska nema mogućnost ni da prima, niti da smješta migrante, kako to od nje /neopravdano/ očekuju neki evropski zvaničnici.

"Imamo pravo da branimo svoj prostor. Pri tome, znam da nijedna zemlja nije dovoljno jaka da se može sama izboriti sa takvim problemom", kaže Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je negodovala kada se pojavila ideja da treba postaviti Agenciju za evropsku graničnu i obalsku stražu /Fronteks/ na granicu između BiH i Hrvatske, zato što bi to značilo konzervaciju određenih stvari ovdje.

"Pazite, vama dođu migranti zato što je neka druga spoljna granica EU propusna ili nedovoljno čuvana, a onda bi trebalo da štitite neke druge zemlje ovdje. Mi se nalazimo na prostoru koji bi bio zarobljen", navela je Cvijanovićeva.

Cvijanović: Pitanje stranih sudija lako rješivo, potrebna samo politička volja

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da bi se pitanje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH moglo veoma lako da riješi, te da je potrebno samo malo političke volje.

Cvijanovićeva je istakla da je taj problem rješiv i može vrlo lako da se rješava kroz procedure, a ne da se slijepo čeka navodna pomoć ili podrška međunarodne zajednice.

"Ovako tvrdoglavo branite samo jedan pogrešan put, samo ono što je bilo pogrešno sve vrijeme, i vi baš hoćete to da tvrdoglavo radite na pogrešan način. To je iscrpljujuće za BiH", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, postojanje stranih sudija u okviru Ustavnog suda BiH je stvar koja nije nova i na nju nije ukazala samo Republika Srpska ili neka partija iz Republike Srpske ili Milorad Dodik, već mnogi drugi.

Ona je podsjetila da su se tim pitanjem vrlo ozbiljni bavili i međunarodni forumi, a to su i preporuke koje dolaze od Evropske komisije.

"Strukturalni dijalog je bio način da se ide naprijed, a međunarodna zajednica je tu da bude podrška određenim stvarima, a ne da ih komplikuje i da se svrstava na jednu stranu", naglasila je Cvijanovićeva za BHT1.

Ona je poručila da će se odlukom Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu baviti Narodna skupština Republike Srpske, a da će predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama BiH poštovati odluke parlamenta Srpske.

Komentarišući izjavu predsjednika Ustavnog suda BiH Zlatka Kneževića da su 90 odsto odluka donijele domaće sudije, predsjednik Srpske je rekla da su odluke koje su donesene na štetu Republike Srpske, donesene preglasavanjem.

"Pogledajte samo u koliko su odluka sudije iz Republike Srpske izuzele mišljenje pa ćete vidjeti koje su to odluke. Ono što mene brine, kada je riječ o Ustavnom sudu BiH, jeste tijesna veza između stranih sudija i visokih predstavnika i ovog sadašnjeg visokog predstavnika. Ne smije da postoji visoki predstavnik koji treba da brifinguje strane sudije", ukazala je Cvijanovićeva.

Ona je zaključila da sve sudije, i domaće i strane, koje to rade treba da budu smijenjeni, naglasivši da ne podržava da sudija u Ustavnom sudu BiH pripada bilo kojoj političkoj partiji.

"Praksa da Ustavni sud BiH bude politički obojen i instruisan od stranaca dovela je do toga da se izgubi povjerenje u taj sud", konstatovala je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da međunarodni faktor izjednačava nacionalni interes bošnjačkog naroda sa cijelom BiH, te istakla da nije moguće graditi unutrašnje povjerenje sve dok postoji strani faktor koji se tako ponaša.

"To nije moja vizija BiH. Moja vizija je da tu moraju biti tri konstitutivna naroda, koja su vezana za Ustav i ustavno uređenje BiH i čiji intresi moraju da budu jednako uvažavani", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanović: Prenošenje nadležnosti je bilo organizovana prevara

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je prenošenje nadležnosti sa entiteta na nivo BiH bilo organizovana prevara, te poručila da je prošao period naivnosti.

Cvijanovićeva je istakla da je prošao period naivnosti, kada su određene domaće i strane političke strukture insistirale na prenošenju nadležnosti sa entiteta na nivo BiH.

Ona je podsjetila da je u to vrijeme visoki predstavnik u BiH nametao zakone, da nijedan nije mogao da bude vraćen u parlamentarnu proceduru jer to najčešće nisu htjele bošnjačke partije zato što je zakon donesen na liniji onoga što su htjeli i to je bila organizovana prevara.

Cvijanovićeva je naglasila da normalna država ne može sebi da dozvoli da neki od predstavnika konstitutivnih naroda, umjesto da međusobno razgovaraju, trče po stranim ambasadama.

"Zamislite, kakvi ste vi ako ambasade i ambasadori treba da vam budu podrška za ostvarenje nekog vašeg cilja? To je stvar principa i nema nikakvog razdvajanja. Ono što iritira ovdje je što vi sve uticaje svodite na jedno, treba pričati o svim uticajima i da li su oni donijeli dobro ili loše BiH. Ja i dalje tvrdim da su oni loši", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je ponovila da se zalaže za pravnu, efikasnu državu koja će biti uvijek prijateljski nastrojena prema građanima i koja počiva na dijalogu.

"Sve ozbiljne višenacionalne zajednice u svijetu uspješne su samo ukoliko imate unutrašnji dijalog i ukoliko iz tog dijaloga proisteknu određena zakonska rješenja da država funkcioniše onako kako treba. Samo u ovoj državi nema te vrste priče o dijalogu", rekla je ona.

Cvijanovićeva je upitala zašto bi se BiH oslanjala na nametnuta rješenja visokog predstavnika, a EU to branila, iako zna da je pogrešno.

Cvijanović: Loše stanje ljudskih prava Srba u FBiH

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da mnogi srpski povratnici u Federaciji BiH (FBiH) žive u jako teškoj situaciji i obraćaju se za pomoć institucijama Srpske, koja im pomaže u skladu sa mogućnostima.

Ona je naglasila da je stanje ljudskih prava srpskog naroda u FBiH loše niz godina zbog nemogućnosti predstavljanja Srba onako kako je to Ustav BiH predvidio.

"Čim imate takvo političko predstavljanje, to vam govori više stvari. Jedna od njih je da vas i nema tamo", kaže Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je neupitna i mnogo puta potvrđena pomoć institucija Republike Srpske mladima, povećanju zaposlenosti, stambenoj izgradnji mladim bračnim parovima, kao i podrška natalitetu i jačanju socijalnog sektora.

Kada je riječ o praznicima, Cvijanovićeva je za BHT1 rekla da je 9. januar bio, jeste i ostaje Dan Republike Srpske na zadovoljstvo srpskog naroda, koji je odlučan da taj datum slavi i obilježava dostojanstveno.

Osvrćući se na ekonomske teme, Cvijanovićeva je konstatovala da se BiH ne može pohvaliti prilivom stranih investicija.

"Upoređujem to često sa onim što smo vidjeli u Srbiji. Tamo imate sasvim drugačiji pristup stranih investitora nego ovdje. Mislim da se ova zemlja generalno tretira politički od strane spoljnog svijeta", smatra Cvijanovićeva.

Govoreći o položaju žena u BiH, posebno u političkim strankama, ona je rekla da žene imaju dovoljno političkog prostora, čiji je i ona aktivan dio.

"Ja itekako koristim taj politički prostor kao žena u politici, u rukovodstvu političke partije. Mislim da je ta slika mnogo bolja nego što je bila ranije, ali ima još prostora za popravku", navela je Cvijanovićeva, koja je i potpredsjednik SNSD-a.