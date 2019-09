Cvijanović o deklaraciji SDA: Zašto gubiti vrijeme kad ne postoji politička volja

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da Deklaracija SDA, o kojoj bi trebalo da raspravljaju poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici koja je u pripremi, nije suštinska i jedina tačka, ali jeste nešto preko čega se prelamaju "mnoge stvari".

Cvijanovićeva je istakla da i u poziciji i opoziciji u Republici Srpskoj nema volje, niti opredjeljenja da se BiH vraća u neko uređenje koje je postojalo prije rata.

"Postoji apsolutno opredjeljenje u Republici Srpskoj da nema 'republike BiH', jednog predsjednika, regija koje prelaze entitetske granice, jednog glavnog grada... Zašto bi se gubilo vrijeme na nešto za šta ne postoji politička volja", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, deklaracija SDA je dodatno zakomplikovala i otežala političko razumijevanje i bitisanje u BiH, u kojoj već postoje nesređeni računi.

"Umjesto da sjedimo i sređujemo te račune u finansijskom, ekonomskom smislu, umjesto da vidimo kako dva entiteta mogu da realizuju neki zajednički projekat ili kako da poboljšamo komunikaciju između različitih nivoa vlasti, mi se bavimo temama ko kome želi da ukine indentitet, ko atakuje na koga, ko ne može da prihvati realnost", rekla je Cvijanovićeva za BH radio jedan.

Govoreći o nedavnom sastanku zvaničnika iz Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem za koji je direktan povod bilo usvajanje deklaracije SDA, Cvijanovićeva je rekla da je on bio konstruktivan i dobrodošao za sve učesnike.

"Mislim da je sasvim normalno da sjedimo i analiziramo situaciju, iako po pravilu uvijek imamo negativna reagovanja iz drugog dijela BiH kad god imate involviranost Srbije u bilo šta", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da se na to ne treba osvrtati ako su svi na liniji da je potrebno obezbijediti mir i stabilnost, ne samo u BiH, nego u cijelom regionu, jer je tad saradnja poželjna.

"Ne bi bio problem da se isto tako razgovara u bilo kom formatu i sa drugim državama u regionu, sa Hrvatskom što da ne", dodala je Cvijanovićeva, navodeći da je sastanak u Beogradu sa Vučićem bio prilika da se, osim o deklaraciji, razgovara i o ekonomskim i socijalnim temama.

Cvijanovićeva je podsjetila da, zbog blokade u formiranju vlasti, skoro godinu dana nakon izbora nisu formirani Savjet ministara i Vlada Federacije BiH.

"Mi smo u Republici Srpskoj negodovali iz više razloga, prije svega jer je normalno da kad imate izbore da ćete sprovesti izborne rezultate i dobiti nove institucije koje će početi da rade svoj posao", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, Vladi Federacije BiH nedostaje kredibilitet nove, dok na nivou BiH postoji višegodišnje šepanje.

"Sad imate nešto što se naziva tehničkim mandatom, mada ja to uopšte ne zovem mandatom, jer prethodno imate pola tog mandata koji je funkcionisao bez parlamentarne većine. Uz sve to imamo i dodatni odnos prema partijama iz Republike Srpske koje neopravdano sjede u Savjetu ministara, u tom nazovi tehničkom mandatu, i ne mogu ništa da urade za građane, mogu samo da pričaju", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da ne želi da se bavim nečim za šta ne postoji nikakva saglasnost, već stvarima u kojima treba da se napravi napredak.

"Narodna skupština trebalo bi da se bavi mnogim stvarima, između ostalog da analiziramo kako su postavljene određene nadležnosti - da li su nam neke nadležnosti koje su prenesena na nivo BiH dale bolje, jeftinije i funkcionalnije društvo ili je to sve manje funkcionalno sa nepostignutim ciljem jedinstva i kohezije i nekog unutrašnjeg 'ljepila' koje treba da postoji u društvu, da li nam je omogućilo da se bolje razumijemo i da imamo bolji sistem za naše građane. To je ta neka glavna dimenzija", navela je Cvijanovićeva.

"Ponudićemo partnerstvo FBiH"

Ona je najavila da će Republika Srpska ponuditi partnerstvo FBiH kako bi se ušlo u proces ozbiljnih razgovora o svim pitanjima, o tome šta je važno da se zajedno uradi u budućnosti, da se srede nesređeni finansijski odnosi, s tim da niko nikog ne treba da ošteti ni finansijski, ni politički.

"Kao premijer Srpske imala sam veoma dobru saradnju sa federalnom Vladom i mnogo toga smo riješili. Voljela bih, kada je riječ o nekim strateškim stvarima, da smo imali snage, ne kao konkurencija, nego kao partneri da pričamo i o efektima određenih reformi koje su ranije provedene, a što treba da bude na dnevnom redu Narodne skupštine", rekla je Cvijanovićeva.

Ona smatra da u sarajevskim političkim strukturama uvijek postoji neko strašno očekivanje da će stranci sve reći šta treba da se radi.

"Za mene je to nenormalno, jer to pokazuje deficit BiH i sposobnosti da se donose rešenja, da se kreiraju projekti i sve što se u svijetu očekuje, ali da neko nameće rješenja nije logika", napomenula je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, Repubika Srpska ima drugu logiku - da treba sarađivati sa strancima u svemu što treba da poboljša i ekonomsku i socijalnu situaciju.

"Ali da očekujemo da će neko raditi naš posao, a nas birali građani - to nema nikakve logike", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je navela i primjer pravosuđa BiH koje je pretrpjelo nekoliko reformi, a na kraju sve su ispale nakaradne.

"Prisustvo stranih sudija u bilo kakvoj pravosudnoj instituciji pokazuje nemoć države da se bavi sama sobom i to pokazuje da je BiH nedovršena država, da nije funkcionalna, da nije sposobna da se bavi mnogim stvarima iz raznih razloga", konstatovala je predsjednik Republike Srpske.

"ANP i NATO nisu uslov za formiranje vlasti"

Govoreći o formiranju vlasti, Cvijanovićeva je istakla da Godišnji nacionalni program (ANP) i kretanje ka NATO-u nisu uslov za to, niti za članstvo BiH u EU, već je to politička igra.

"Mislim da je u političkom Sarajevu to bila pogrešna procjena. Oni su tu precijenili stav SNSD-a o ulasku u vlast. SNSD ne mora po svaku cijenu ući u vlast u Sarajevu", izjavila je Cvijanovićeva.

Prema njenom mišljenju, taj uslov je ekskluzivno kreiran za SNSD zato što su partije u političkom Sarajevu, prevashodno SDA, shvatile da se ne može baš tako lako doći do kombinatorike sa nekim drugim partijama.

"To je kreirano kao uslov koji bi mogao dugoročno da drži vodu političkom Sarajevu da se smanji prostor SNSD-u da uđe u vlast", pojasnila je Cvijanovićeva koja je i potpredsjednik SNSD-a.

Ona smatra da bi bilo bolje da se neka pitanja raspetljaju na nivou BiH, ali da to nipošto ne znači da je to prioritet prioriteta SNSD-u da uđe u vlast.

"Nije nam stalo da ulazimo u vlast gdje ne možemo da imamo normalno partnerstvo da sve može da funkcioniše bolje. Nažalost, u BiH ne funkcionišu stvari dobro", izjavila je Cvijanovićeva za BH radio jedan.

Predsjednik Srpske smatra da je sve u vezi sa formiranjem vlasti u BiH trebalo da poprimi racionalniji pristup, da se uđe u formiranje vlasti, te da se onda razgovara o svim temama, uključujući i ANP i da se vidi na koji se način može izaći u susret svima, a da se ispune određeni ciljevi koji podrazumijevaju stvaranje pretpostavki za bezbjedniji ambijent.

"Pitanjima koja su problematična ili gdje nema podrške svih bavimo se na poseban način, uz mnogo umijeća i dobre volje. Ovdje nema mnogo umijeća, jer kad blokirate proces na taj način onda je to besmisleno i pokazuje da baš nemate neku političku vještinu ili svijest šta to može da proizvede", naglašava Cvijanovićeva.

Ona je upozorila da, što se duže zadržava trenutna "zaleđena struktura" koja je neinventivna, nekredibilna, bez autoriteta, bez prave snage, dobija se totalno zaleđeno stanje u kojem ne može da se pošalje nijedna pozitivna poruka, niti uradi bilo šta pozitivno.

"Ovdje je suština da postoje dva pristupa. Naš pristup je da pokažemo da uvijek treba da upravljate procesima ili koristite elemente koje imate na raspolaganju da biste upravljali procesom i obezbijedili neku korist. U Sarajevu je destruktivan pristup da pokažete da ništa ne funkcioniše da bi to neko promijenio", navela je Cvijanovićeva.

Prema njenom mišljenju, nema više planetarne pažnje za BiH.

"Neki precjenjuju kako će neko tamo sjesti i napraviti unitarnu zemlju, neku republiku i da je dovoljno da neko kaže da je to tako. To se neće desiti. Interes za BiH vezan je preko pojedinaca, koji im je karijerni interes jer im je to područje bliže nego neko drugo da se time bave", pojasnila je Cvijanovićeva.

"Da li je ime Republike Srpske najvažnije političko pitanje za Bošnjake?"

Ona je upitala da li je problematizovanje imena Republike Srpske, koje se opet najavljuje iz političkog Sarajeva, najvažnije političko pitanje za Bošnjake koji dominantno glasaju za SDA i da li je to suština njihovog zaposlenja, digitalnih učionica, mostova.

Prema njenim riječima, ispred konzulata stranih zemalja u Banjaluci više je ljudi iz federalnih područja nego iz Republike Srpske koji žele da idu u inostranstvo.

"Stvari koje se tiču identiteta, koje predstavljaju neku važnost za svaki od naroda koji ovdje žive ne treba dirati, ali treba da razgovaramo kako da unaprijedimo određena pitanja i popravimo situacije i da poboljšamo svoje odnose", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o nedavnom sastanku predstavnika stranaka vlasti i opozicije u Laktašima, ona je istakla da taj sastanak nema nikakvu posebnu težinu, ali da su se saglasili da djeluju zajedno po pitanjima od strateške važnosti za Republiku Srpsku, što smatra prirodnim djelovanjem.

"Ne postoji politički oponent sa kojim ne mogu da razmijenim mišljenje da se vidi da li ima bar nešto zajedničko. Sa svakim mogu da razgovaram kada mislim da je nešto strateški važno. Nismo to svi prepoznali", kaže Cvijanovićeva.