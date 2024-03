Cvijanović o suđenju Dodiku: Presuda je već napisana

​SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je apsurdno i licemjerno suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u Sudu BiH i da mu je presuda već napisana.

Cvijanovićeva je navela da su ljudi koji na tome rade pod ozbiljnim pritiskom, da se sve to dešava nenormalnom brzinom, što pali zvona za uzbunu.

"Vidi se da je sklopljena neka priča po kojoj oni hoće da se kreću, vjerujući da će Republika Srpska zbog toga biti na koljenima, da će sljedeći predsjednik koji dođe umirati od straha da li smije da potpiše bilo kakav ukaz", rekla je Cvijanovićeva u podkastu "Granica postoji".

Cvijanovićeva je istakla da se cjelokupan zakonodavni postupak dovodi pod znak pitanja, jer predsjednik Republike sa svojim ovlaštenjima i prateći ono što je ustavna obaveza, u suštini okončava zakonodavni postupak koji je provela Narodna skupština.

Znači, kako je navela, udara se i na Narodnu skupštinu i Vladu koja je najčešće predlagač zakona. "Sve hoćete kao domine da poslažete i da popadaju kockice i onda neko dođe i kaže da je to obračun sa Miloradom Dodikom i da nema nikakve veze sa Republikom Srpskom. Samo naivni to misle", naglasila je Cvijanovićeva i ukazala na nastojanje da se sudi Srpskoj.

Cvijanovićeva smatra da ljudi prepoznaju da je riječ o političkom obračun u kojem nekoga ko govori istinu žele da kazne, ograniče da radi, govori, djeluje u skladu sa Ustavom.

"Definitivno znamo da je riječ o političkom procesu. Vi kad dođete u sudnicu i saslušate da vas nego tereti za nepoštovanje odluka visokog predstavnika, vi imate more otvorenih pitanja. Ko je visoki predstavnik? Da li mi imamo čovjeka koji definitivno jeste visoki predstavnik?", upitala je Cvijanovićeva, prenosi Srna.

Cvijanovićeva je podsjetila da taj čovjek nije verifikovan rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN, da Kristijan Šmit nema pravo da mijenja zakone, da nameće, da suspenduje entitetski ustav.

Ona je ukazala i da su posljednjih 28 godina visoki predstavnici mijenjali sistem, nametali odluke, te su ljudi ostajali bez posla, bez dokumenata i da je međunarodno pravo reklo da nemaju pravo da to rade.

Na Dodika su se, kaže, usmjerili jer je dao snagu funkciji predsjednika Republike Srpske Republike, ali to je, kako dodaje, atak na institucije Republike Srpske.

Ona je ukazala kako su okupljanja na međuentiteskoj granici zbog ovog suđenja izazivala pažnju stranaca koji su reagovali mnogo puta, ali je napomenula da je Dejtonski sporazum rekao da te linije postoje.

"Ono što mene raduje jeste da je Republika Srpska uprkos svim izazovima stabilna zajednica", rekla je Cvijanovićeva i istakla sposobnost naroda jer predstavljaju jedinstven korpus na šta je posebno ponosna.

Dodatnu nestabilnost u BiH, prema njenim riječima, prave stranci jer im to odgovara, kao što nekima odgovara da ovo bude unitarna zemlja.

Na pitanje kako je moguće da postoje ljudi u BiH, čak i Srbi iz Republike Srpske, koji prihvataju da igraju po pravilima koja nameće Kristijan Šmit, Cvijanovićeva je rekla da je to pogrešno, kontraproduktivno.

"Sve ovo što se dešava u funkciji je pravljenja dodatne nestabilnosti u okviru BiH, i to neki ljudi, stranci, namjerno rade jer im to odgovara. Nekima odgovara da ova država bude unitarna", rekla je Cvijanovićeva i dodala da ne razumije ljude koji to mogu da prihvate.

Ona smatra da je politički gledano gubitnička pozicija prihvatati da ste kolonija, da nemate svoje institucije, kredibilitet.

"Sa aspekta građanina koji ovdje živi, moram reći da mi još problematičnije zvuči da neko tako nešto može da prihvati jer to onda znači da vi onda prihvatate podanički mentalitet", rekla je Cvijanovićeva.

