Cvijanović o zahtjevu za njenu smjenu: BiH zarobljena mržnjom političkog Sarajeva

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da je BiH zarobljena mržnjom političkog Sarajeva.

Upitana da prokomentariše to što "trojka" koju čine političke stranke SDP, Narod i pravda i Naša stranka traže od Kristijana Šmita da smijeni predsjednika Republike Srpske, Cvijanovićeva je odgovorila da su prošla vremena kad su stranci, ko god da su oni, smjenjivali demokratski izabrane funkcionere, a to što po Sarajevu "neke trojke, četvorke i druge brojke, to ne razumiju, nije problem ni građana, ni birača, a najmanje funkcionera u Republici Srpskoj, ali jeste problem BiH koja je zarobljena mržnjom političkog Sarajeva".

"Bilo bi bolje da počiste po svom dvorištu prije nego što počnu gledati po komšiluku. Ta potreba da za svaku stvar prizivaju nekog stranca da nešto uradi umjesto da oni pričaju sa onima sa kojima žive, teška je boleština i, nažalost, sve manje vjerujem da se ona može izliječiti", istakla je Cvijanovićeva.

Predsjednik Republike Srpske je naglasila da je "postalo i otužno i jadno, a nadasve kontraproduktivno da se prijeti ovim ili onim instrumentima".

Navedene tri stranke zatražile su da Cvijanovićeva bude smijenjena zbog potpisivanja, kako kažu, neustavnog, antidejtonskog Zakona o nepokretnoj imovini u Republici Srpskoj.