Cvijanović sa delegacijom Hrvatske: Jačati privrednu saradnju

Састанак са делегацијом Републике Хрватске коју је предводио предсједник Одбора за регионални развој и фондове Европске уније Марко Павић. Разговарали смо о неколико значајних тема, међу којима су јачање привредне и прекограничне сарадње, као и снажније инфраструктурно повезивање Републике Српске и Хрватске. У том контексту је наглашен значај изградње моста преко ријеке Саве код Градишке, те оцијењено да ће питање санацијe моста и прекатегоризацијe граничног прелаза за теретни саобраћај Нови Град – Двор, бити ријешено већ наредне године. Реализована посјета хрватске делегације Републици Српској представља наставак разговора које је српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик водио у Загребу у септембру ове године са највишим званичницима Републике Хрватске.

