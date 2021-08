Cvijanović za "Russia Today": Svaka država bez dijaloga na kraju atrofira

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da svaka država u kojoj nema dijaloga na kraju atrofira, a BiH je jedna od zemalja bez dijaloga i budućnosti, jer politički predstavnici Bošnjaka to ne žele i za to pokušavaju da prebace odgovornost na Srbe.

"Ne možete nekoga prisiliti da učini nešto ili da bude negdje. Stalno ponižavate jedan od konstitutivnih naroda, obezvređujete ga, nazivate 'genocidnim', 'agresorom', pokušavate da mu oduzmete sve što želite, a zatim kažete hoćete da mu budete partner", rekla je Cvijanovićeva.

Ovdje jednostavno nema budućnosti, kaže Cvijanovićeva, jer budućnost mora biti plod pregovora i dogovora da bi se izgradila zajednička državu.

"Ako ta država postoji i ako je zajednička, onda bi trebalo da odražava interese svih. U u suprotnom, svi scenariji u budućnosti su mogući", istakla je Cvijanovićeva, dodavši da se stvari mijenjaju na globalnom i regionalnom nivou.

Ona je ponovila da nema ništa protiv funkcionisanja zajedničkih institucija BiH, ali da se mora poštovati ustav koji Republici Srpskoj daje određena ovlašćenja i nadležnosti.

Cvijanovićeva je naglasila da je stav Republike Srpske poznat a to je poštovanje dejtonske BiH i dejtonske procedure, što, nažalost, nije bio slučaj ni ranije, a ni sada kada je za visokog predstavnika u BiH imenovan Kristijan Šmit bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti UN.

"Ukazujemo na to već duže vremena, ali međunarodna zajednica to ne želi da čuje, pokazujući ogromno licemjerje i zahtijevajući od nas da se ponašamo u skladu sa procedurama koje oni sami stalno krše. Rečeno nam je da moramo imati demokratsko društvo, a oni čini sve suprotno principima demokratije", rekla je Cvijanovićeva.

Drugim riječima, kaže Cvijanovićeva, ne može postojati normalna država u kojoj vam neko spolja može nametnuti neku vrstu zakona.

"Očigledan je nedostatak legitimiteta i zakonskih ovlašćenja. Institucija visokog predstavnika je nadživjela samu sebe i ona više nije potrebna", rekla je Cvijanovićeva u intervjuu za "Russia Today".

Upitana da prokomentariše dopune Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko, a koje predviđaju zabranu "negiranja genocida", Cvijanovićeva je istakla da je Incko preuzeo, čak i uzurpirao nadležnost parlamenta, koji mora da vodi rasprave o bilo kom zakonu i odluči koje izmjene treba da se donesu.

Ona je konstatovala da je Valentin Incko samo stvorio nered i haos, a u sferi odnosa među narodima koji žive u BiH samo je povećano nepovjerenje, umjesto da je radio na pomirenju.

"Republika Srpska je tim povodom postigla političko jedinstvo između vladajućih i opozicionih stranaka koje pokazuje koliko je trenutna situacija ozbiljna kada su se svi politički faktori u Srpskoj ujedinili radi zajedničkog cilja", naglasila je predsjednik Republike Srpske.

Ona je navela da su rezultat ovog jedinstva dvije zakonske odluke usvojene u Narodnoj skupštini Republike Srpske - prva je zabrana da se Republika Srpska naziva "genocidnom", što su mnogi bošnjački političari tvrdoglavo ponavljali svih ovih godina, i "agresorom", jer ona to nije ni bila.

"Mi smo se borili u svojoj zemlji, za svoja prava, za svoju kuću u kojoj su naši preci živjeli vijekovima, i nismo pokušavali da nekome nešto oduzmemo. Druga odluka je odbijanje poštivanja pomenute nametnute odluke visokog predstavnika", dodala je Cvijanovićeva.

Komentarišući ocjenu ruskog Ministarstva spoljnih poslova da je ova odluka Incka udar na suverenitet BiH, kao i da je njenim donošenjem visoki predstavnik prekoračio ovlašćenja i izazvao unutrašnju političku krizu bez presedana, predsjednik Srpske je naglasila da se apsolutno slaže s tim stavom i da već dugo vremena govori da su visoki predstavnici otvoreno zauzeli jednu strane, izazivajući krize umjesto da pomognu u njihovom rješavanju.

Ona je ocijenila da je rezoluciju predstavnika Ruske Federacije i Kine u Savjetu bezbjednosti UN kojom se predlaže ukidanje Kancelarije visokog predstavnika u BiH bila odličan pokušaj da se BiH izvuče iz veoma teške situacije u kojoj se našla od završetka rata.

"Mi od tada imamo visoke predstavnike koji su više puta kršili ljudska prava uvođenjem sankcija protiv legitimno izabranih zvaničnika, kao i pravni okvir svog mandata, mijenjali ustave, zakone, preuzimali nadležnosti parlamenta, pravosudnog sistema i mnogih drugih institucija. Sada je došlo vrijeme da se zatvori takva kvaziinstitucija. Stoga izuzetno cijenim ovu rezoluciju, koja je bila divan pokušaj da se međunarodnoj zajednici da mogućnost za izlaz iz krize i barem djelimično zadrži njen ugled. Nažalost, vidjeli smo reakciju, ova inicijativa nije naišla na uspjeh jer neki neumorno i uporno nastavljaju da brane ono što bi bila anomalija u svakoj demokratiji. Visoki predstavnici su sve vrijeme tvrdoglavo promovisali sve što je političko Sarajevo željelo, a na štetu dva druga naroda - Srba i Hrvata. Bila bih srećna da je ona usvojena, jer bi se tada mogli konačno vratiti dijalogu unutar BiH", istakla je Cvijanovićeva.

Upitana da prokomentariše nedavnu izjavu Incka o navodnom rastućem uticaju Rusije i Kine u BiH, te da bi zapadne zemlje, posebno EU, trebale da preduzmu "oštrije" mjere za postizanje mira unutar BiH, Cvijanovićeva je rekla da ne bi bio problem da je on to izjavio kao privatni stav, ali je problem što je to izjavio sa mjesta visokog predstavnika i što je još gore, mnogi dijele njegov stav.

"U BiH nemamo nikakav štetan uticaj protiv kojeg bi Zapad trebalo da se bori. Imamo odličnu saradnju sa Rusijom i Kinom i želimo da razvijamo saradnju i sa svim zemljama svijeta sa kojima možemo ostvariti svoje ekonomske ciljeve i postići političko razumijevanje, poboljšati situaciju i izgraditi dobra partnerstva. Mi ne pravimo nikakvu razliku, ali je očigledno da su Incko i njegovi partneri opsjednuti Rusijom i Kinom i opterećeni činjenicom da te dvije zemlje žele da investiraju u Republici Srpskoj, dok njihove to ne čine", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, oni su depresivni zbog činjenice da Rusija i Kina imaju političko razumijevanje za procesa koji se ovdje odvijaju, dok Incko promoviše stav onih zemalja koje ne žele razumjeti ili se pretvaraju da ne razumiju u čemu je problem.

"Oni ne žele da znaju ni istorijsku pozadinu, ni suštinu svega što se dešava, a nemaju viziju budućnosti, dok u isto vrijeme drže predavanje kako bi mi ovdje trebali da se ponašamo. Smatram da Republika Srpska ima pravo da gradi odnose sa svima i uvijek smo bili na strani onih koji su tome težili", poručila je predsjednik Republike, dodavši da se Rusija, u tom pogledu, dugi niz godina pokazala kao pouzdan partner i u pogledu ekonomije kao i političkih dešavanja.

Na pitanje da li je moguć otvoreni sukob između dva entiteta ako, na primjer Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) BiH pokuša uhapsiti političare iz Republike Srpske koji odbijaju dešavanja u Srebrenici da nazovu "genocidom", Cvijanovićeva je rekla da bi u tom slučaju moglo nastati mnogo problema i da se nada će u institucijama na nivou BiH ipak prevladati razum.

"Srpski predstavnici neće učestvovati u radu zajedničkih institucija na nivou BiH i neće donositi odluke. Tu mislim na Savjet ministara, Parlamentarnu skupštinu BiH i Predsjedništvo BiH. Ostatak agencija i institucija na nivou BiH nastavlja sa radom, ali se od njih traži da ne preduzimaju radnje koje bi mogle biti usmjerene protiv građana Republike Srpske", pojasnila je Cvijanovićeva, ističući da bi eventualne reakcije protiv srpskih zvaničnika bile apsolutno besmislene, opasne i mogle bi prouzrokavati štetu od koje se zemlja ne bi mogla oporaviti.

Ona je ukazala da je jedini izlaz iz sadašnje situacije poništenje Inckove odluke i pregovarački sto za koji bi sjeli kao ozbiljni ljudi i razgovarali.

"Nažalost, unutrašnji dijalog i dogovor predstavnika tri konstitutivna naroda nikada nisu bili u interesu visokih predstavnika. Čim se postigne neki unutrašnji dogovor između Srba, Hrvata i Bošnjaka, odmah su visoki predstavnici i zvaničnici pojedinih ambasada, koji su stali iza njih, sve pokvarili, jer njima ne treba dijalog, već kriza. Kada u zemlji postoji kriza - postoji i opravdanje za njihove aktivnosti i postupke, jer oni za vrijeme kriza nameću svoje `recepte` kako mi treba da živimo ovde. Ako se mi dogovorimo, oni će ostati bez posla", konstatovala je Cvijanovićeva.

Stoga, kaže ona, sada je veoma opasna situacija i mogući su mnogi problemi ako institucije na nivou BiH pokušaju da se obračunaju sa građanima Republike Srpske.

"Mi smo pozvali institucije Republike Srpske da zaštite naše građane. S obzirom da nam se nameće zakon, mi moramo preduzeti adekvatan odgovor. Ne prihvatamo da nam se bilo šta nametne i prije nekoliko godina jasno smo rekli da nećemo prihvatiti nijednu nametnutu odluku. Institucije Republike Srpske dužne su da štite svoje građane i to će činiti sve dok se ova besmislena situacija ne riješi, što se moglo izbjeći da su svi poslušali šta predlažu Rusija i Kina", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da neuravnoteženi pristup mnogih zapadnih zemalja prema BiH budi sumnje, strahove i ogromno nepovjerenje, koje se ne može otkloniti, jer se u parksi vidjelo da je Srpska stalno suočena sa dvostrukim standardima.

"Međutim, već dugi niz godina Republika Srpska je jedino funkcionalno okruženje u BiH u kojem se održavaju redovno izbori, gdje se u roku od mjesec dana formira efikasna vlast, dok u drugom entitetu tri godine nakon izbora rezultati nisu primijenjeni, nova vlada nije izabrana. Naredne godine ponovo su izbori, a federalna vlada još nije izabrana nakon prošlih izbora i to nikome ne smeta.

"U drugom entitetu govore o 'ravnopravnosti' i 'dostignućima civilizacije', a još postoji ta strašna pojava koja se zove 'dvije škole pod jednim krovom'. To znači potpunu segregaciju u nekim dijelovima Federacije BiH u obrazovnom sistemu: nastavnici su podijeljeni po nacionalnosti, učenici takođe i kako mogu da nama govore kako Republika Srpska treba da živi u kojoj sva naša djeca normalno idu u školu, bez obzira iz koje su porodice: srpske, hrvatske ili bošnjačke. Bošnjačka i hrvatska djeca imaju pravo na svoju nacionalnu grupu predmeta, čega su Srbi u Federaciji lišeni. Ne razlikujemo nastavnike i učenika po nacionalnoj pripadnosti", navela je Cvijanovićeva.