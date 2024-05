Cvijanovićeva: Uvijek bih bila i konobar i automehaničar i rudar i čistač

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvjanović izjavila je Srni da ostrašćeni medijski istup Šemsudina Mehmedovića govori o tome da ga i te kako pogađa činjenica da je omiljeni mudžahedinski kum, ali je jasno da on, iznoseći razne budalaštine, tu temu ne može ni umanjiti ni gurnuti u zaborav.

"Uostalom, koja bi to budala povjerovala da su na primjer 'Vašington post' i 'NJujork tajms' srpska propagandna glasila ili da su im osnova za pisanje o Mehmedovićevim ratnim i poslijeratnim vezama sa stranim ratnicima i teroristima bili srpski obavještajni izvori, kako on to nemušto provlači", rekla je Cvijanović.

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu Mehmedovića u kojoj pokušava da demantuje da je bio mudžahedinski kum, te da je ona bila, kako kaže, konobarica dok je on provodio zakone, Cvijanović je odgovorila da je Mehmedoviću bolje da o toj temi ne polemiše sa njom, već sa vodećima američkim medijima i uz njihovu pomoć opere svoju biografiju, jer ne bi bio jedini kojem je to, nažalost i na opštu nepravdu, uspjelo.

"Kad je već pomenuo konobarisanje, zanimljiva je ta teza da je časno biti mudžahedinski kum jer je on to kobajagi morao biti po službenoj dužnosti, ali je po njemu nečasno biti konobar, koji to, recimo radi, da bi zaradio za život ili prehranio svoju porodicu. Nisam bila konobarica, kako to Mehmedović kaže, ali bih uvijek bila i konobar i automehaničar i rudar i čistač i sve drugo što normalni ljudi časno rade, samo nikad ne bih bila ono što je bio, a očito i ostao Šemsudin Mehmedović", istakla je Cvijanović.

Srpski član Predsjedništva BiH je naglasila da se ona i Mehmedović sigurno nisu sretali u Tesliću i okolini, niti poznavali, kako opet to lažno tvrdi Mehmedović, jer je on osoba koju bi, kako je istakla, svakako zaobišla u širokom luku, prenosi Srna.

