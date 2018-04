Cvijanovićeva donirala 25 kreveta štićenicima doma "Rada Vranješević"

Komentari: 2

Jednostavno naški

Jednostavno, ne razumijem - da li je Premijerka krevete kupila iz svoje plate ili je to uradila sa sredstvima Vlade? Bilo bi korektno da vajni novinari i to spomenu. Zar mislite da samo glupi čitaju vaše novine? Ako je to učinila odricanjem od svoga hljeba svaka joj čast, a ako su to sredstva građana RS - svaka joj nečast!