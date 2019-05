Cvijanovićeva donirala novac crkvi u Feniksu

FENIKS - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović prisustvovala je obilježavanju crkvene slave u Crkvi Svetog Nikole u Feniksu i izrazila zadovoljstvo što se srpski narod u dijaspori redovno okuplja u vrijeme vjerskih i nacionalnih praznika.

Cvijanovićeva je čestitala slavu svešteniku Stanislavu Duriću i parohijanima, te obavijestila okupljene vjernike da je iz budžeta predsjednika Republike Srpske obezbijedila novac za nabavku plaštanice i obnovu ikonopisa u Crkvi Svetog Nikole u Feniksu.

Ona je najavila da će, u saradnji sa Vladom Republike Srpske i resornim ministarstvom, angažovati nastavnika srpskog jezika, te obezbijediti da srpska djeca koja žive u Feniksu uče maternji jezik, kao i njihovi vršnjaci u Srpskoj i Srbiji, saopšteno je iz Biroa predsjednika Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Sveštenik Stanislav Durić istakao je da je velika čast što je u goste za krsnu slavu stigla i predsjednik Republike Srpske.

"Hvala joj mnogo što je došla. Imali smo i jedno iznenađenje, pošto ona dolazi iz Republike Srpske, zvali su nas i rekli da hoće da daju prilog, a mi smo trebali da napišemo za šta ćemo iskoristiti taj prilog. Bio sam iznenađen da žele da daju prilog jer smo mi u Americi", rekao je Durić.

Prema njegovim riječima, prilog će iskoristiti za popravku ikonopisa koji je malo oštećen i da kupe plaštanicu.

"Naručili smo u jednom manastiru da bude izvezeno veliko platno i to će biti prelijepo. Još važnije je da će to biti vidljivo i za našu praunučad i da se zna da je to bio dar predsjednika Republike Srpske", istakao je Durić.

Cvijanovićeva je tokom posjete Feniksu prisustvovala i zavičajnoj večeri sa predstavnicima srpskih udruženja u ovom gradu, a sastala se i sa privrednicima srpskog porijekla koji rade u okviru poslovne zajednice u Feniksu.

Predsjednik Republike Srpske boravi u posjeti Feniksu na poziv Srpske pravoslavne crkve i udruženja srpske dijaspore u saveznoj američkoj državi Arizona.