Cvijanovićeva i Zatler o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji

Састанак са шефом Делегације Европске Уније и специјалним представником ЕУ у БиХ Јоханом Сатлером. Разговарали смо о тренутној епидемиолошкој ситуацији, процесу европских интеграција, предстојећим локалним изборима, као и о актуелним безбједносним изазовима у региону и свијету, у контексту недавних терористичких напада у Француској и Аустрији.

