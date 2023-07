Cvijanovićeva najavila novo pismo Ujedinjenim nacijama

SARAJEVO - Ujedinjene nacije (UN) nisu potpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti su članovi PICa (Savjeta za implementaciju mira), jedinog releventnog tijela za imenovanje visokog međunarodnog predstavnika za BiH.

Ovo se, između ostalog, navodi u pismu koje je Antonio Gutereš, generalni sekretar UN, poslao srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović, a kao odgovor na njen nedavni zahtjev da joj se dostave relevantni dokumenti Savjeta bezbjednosti (SB) UN o imenovanju njemačkog diplomate Kristijana Šmita na mjesto visokog predstavnika u BiH.

Gutereš je dodao da su dokumenti Savjeta bezbjednosti UNa na raspolaganju u službenom dokumentacijskom sistemu UN-a, a da Sekretarijat Ujedinjenih naroda ostaje posvećen podršci Bosni i Hercegovini na njenom putu ka održivom miru i razvoju.

"Ako je ovo zaista odgovor, u pitanju je opšta prevarantska igra u kojoj treba uraditi sve da se sakrije istina", poručila je Cvijanovićeva, ističući da je detalje Guterešovog pisma pročitala samo iz medija, na šta je posebno ogorčena.

"Bilo bi logično da pitamo UN zašto su oni gubili vrijeme i rezolucijama SB potvrđivali imenovanja čitavog niza visokih predstavnika, ako s tim nemaju ništa? Čemu onda služi vaša baza podataka u kojoj postoje odluke ranijih imenovanja? Da li su uzurpirali nečija prava i bavili se poslom koji im ne pripada? I zašto su stavili na dnevni red imenovanje Kristijana Šmita, koje usput rečeno, nije uspjelo dobiti podršku SB UN ako s tim nemaju ništa", pitala je Cvijanovićeva, te dodala:

"Šta to znači u kontekstu Ustavnog suda BiH, s obzirom na to da je taj Ustavni sud BiH 2006. godine rekao da visoki predstavnici moraju biti verifikovani u SB UN? Znači, u pitanju je opšta prevarantska igra jer je ovaj odgovor nastao kao plod pritisaka, a ne takve organizacije i međunarodnog prava", kazala je Cvijanovićeva koja je dodala da je provjerila bazu podataka UN-a o imenovanjima visokih predstavnika i da nema relevantnog akta o imenovanju Kristijana Šmita.

"Pišemo novo pismo generalnom sekretaru UN s namjerom da sačuvamo obraz ove univerzalne organizacije koja nam je svima važna", navela je Cvijanovićeva.

Dekan Pravnog fakulteta u Banjaluci Vitomir Popović, rekao je da Gutereš u pismu nije odgovorio na pitanje da li je SB UNa dao saglasnost za imenovanja Šmita.

"Jasno je da se generalni sekretar na sebi svojstven način izvlači iz ove priče, ne želeći da u to gura UN. Onog trenutka kada je UN omogućio Šmitu da i pored postojeće rezolucije SB on dođe na sjednicu, izlaže svoj referat, bilo je jasno da je on naklonjen i da sprovodi njemačkoenglesku politiku", istakao je Popović.

Predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić odgovor iz UN-a ocjenjuje kao diplomatsku pobjedu Republike Srpske jer je Gutereš nedostavljanjem tražene rezolucije o imenovanju Šmita dokazao da ona ne postoji.

Na Guterešovo pismo reagovali su i iz Ambasade Rusije u BiH, ističući da je sada potvđeno da Šmitova kandidatura nije odobrena, jer bi u suprotnom generalni sekretar UN precizno naveo njen broj i datum.

Podsjetimo, domaći i inostrani stručnjaci napisali su analizu o izboru visokih predstavnika sa relevantnim rezolucijama SBa UNa, koja je poslata na adresu Ujedinjenih nacija i u sjedište EU u Brisel.