Cvijanovićeva otkrila s kim najradije provodi slobodno vrijeme

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je u podkastu Srne da nema idealnog radnog dana, ali da osjeća da je koristan svaki onaj kada uradi nešto dobro za Republiku Srpsku, istakavši da bi sve bilo mnogo lakše i da bi građani imali više koristi kada ne bi postojale opstrukcije u institucijama BiH.

Cvijanović je navela da je na kraju dana bitno ono što zvaničnici mogu da urade za dva entiteta, a ne da se proizvodi nepovjerenje.

"Radni dan bi bio mnogo ljepši kada bi mogli da se posvetimo svom poslu u potpunosti, a ne da stalno gledamo kako vam neko nešto radi ili priprema iza leđa, ima namjeru da vas ocrni, da pokaže da nešto pripada samo njemu. I onda vi trošite energiju na takve stvari, umjesto da razgovarate sa državnicima drugih zemalja, da završavate poslove na dobrobit svog naroda", rekla je Cvijanović.

Na pitanje kako provodi slobodno vrijeme, Cvijanović je naglasila da idealnim slobodnim danom smatra vrijeme provedeno sa unukom.

"Idealno je kada mogu da se igram sa svojom unukom i trudim se da kad god imam neki slobodni trenutak da ga provedem sa njom. To je jedna predivna nova faza u mom životu", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da su vlastita djeca veoma lijepa faza, ali kada dobijete unuče to nešto potpuno drugačije.

"To je jedna dimenzija, ali kad dobijete unuče to je potpuno druga dimenzija. Ja kada se igram sa unukom i kada vrijeme provodim s njom ne ramišljam o drugim, manje bitnim stvarima kao na primjer da li mi je spremljena kuća, da li je ostalo nešto što sam trebala uraditi u tom momentu ili nisam. To je ta vrsta ležernosti kada joj mogu reći: `Sada si važna samo ti!`", rekla je Cvijanović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.