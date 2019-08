Cvijanovićeva poručila Komšiću da prestane s prijetnjama

DERVENTA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je danas hrvatskom članu Predsjedništva BiH Željku Komšiću da nikome ne prijeti, jer bi to bilo dobro i za BiH i za priču o suživotu koju u političkom Sarajevu kao promovišu.

Cvijanovićeva je, povodom Komšićeve izjave o tome kako su prošli oni koji su pokušali disoluciju BiH, rekla da je Srpska sita igara koje dolaze iz Sarajeva i onoga što pričaju Komšić i član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

"Oni su dobili šansu da razgovaraju i da se, onda kada se dogovorite nešto, to može sprovesti. Izgubili su šansu da napravimo unutrašnju koheziju i normalnu komunikaciju i saradnju", rekla je Cvijanovićeva u Derventi, gdje prisustvuje obilježavanju Dana ove opštine i hramovne slave Velike Gospojine.

Cvijanovićeva je istakla da u tome vidi jednu "morbidnu političku platformu da vam neko prijeti, a ako vi nešto uradite, onda ćete vi završiti kao oni što su bili u Hagu ili oni koji su pod zemljom".

"Kakva je to politika, priča o suživotu? Kakav je to format političara? Kakav je to njegov odnos prema Republici Srpskoj? A, hoće, navodno, sa nama da živi zajedno u zajedničkoj zemlji", rekla je Cvijanovićeva.

Ako hoće sa nama da žive u zajedničkoj zemlji, napomenula je Cvijanovićeva, onda moraju da uvažavaju da postoje tri konstitutivna naroda i drugi građani, jasno definisani interesi, izborni pobjednici u okviru svakog naroda i definisane politike.

Cvijanovićeva je zaključila da je postala apsurdna i kontraproduktivna ta potreba da Sarajevo stalno, i sada kroz produženu ruku Komšića, nekom nešto nameće, drži lekcije, prijeti i stalno ubjeđuje kako je dobro samo ono što oni kažu da se radi.

"Moramo se svi suočiti sa posljedicama takvog ponašanja", rekla je Cvijanovićeva.

Komšić je juče rekao da su neki probali 1992. godine disoluciju zemlje, ali da se oni sada nalaze ili u Hagu ili pod zemljom.

"Znate gdje su sad ti što su probali? Pogledajte gdje su. Problem ih nije naći - što od Haga, što pod zemljom. Dakle, to se neće desiti", rekao je Komšić i istakao da želi da vjeruje da će se dogovor ispoštovati, ali da se boji da je drugi scenario izvjesniji.