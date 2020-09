Cvijanovićeva u Salcburgu razgovarala sa Šnolom o saradnji

Посјета Салцбургу је одлична прилика за јачање институционалних и привредних веза, као и за успостављање чвршће сарадње између Републике Српске и аустријске покрајине Салцбург. Састанак са Штефаном Шнолом, чланом покрајинске Владе задуженим за области саобраћаја, инфраструктуре и спорта.

