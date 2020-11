Cvijanovićevoj u Ugljeviku uručena zahvalnica Kola srpskih sestara

"Чинити добро да вам никада не досади." Дивна и обавезујућа реченица из захвалнице која ми је данас у Храму Свете Петке Параскеве уручена у име Кола српских сестара "Света Марија Магдалина" из Угљевика. Иако ми је жао што нисам била у прилици да присуствујем 11. Сабору кола српских сестара, част ми је што сам била покровитељ ове значајне манифестације која је ове године одржана управо у Угљевику.

