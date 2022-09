DEMOS poručio iz Trebinja: Tražimo svoja a ne nametnuta rješenja

​DEMOS - Iako Demokratski savez DEMOS po prvi put izlazi na parlamentarne izbore, na nivou Republike Srpske i na nivou BiH, na centralnoj tribini u Trebinju su izrazili očekivanja da će imati bolje rezultate nego li na lokalnim izborima i imati zastupljenost u Narodnoj skupštini RS, kao i jedan mandat u Parlamentarnoj skupštini BiH u tom kapacitetu da omogućavaju presudan uticaj provođenja svojih stavova.

"Ljude koje smo predložili sigurno su oni koji mogu da provode i nose programske ciljeve DEMOS-a, a to su kompromisna i optimalna rješenja do kojih će se dolaziti kroz zajedničke stavove koji će biti i prihvatljivi i dugotrajni, odnosno, prihvatljiviji i dugotrajniji od onih koje predlažu predstavnici stranaca, pojedinih ambasada, a to su neka nametnuta rješenja", kazao je predsjednik DEMOS-a Nedeljko Čubrilović.

On je apostrofirao da će se nakon izbora truditi da se provedu rješenja poput poštivanja Dejtonskog sporazuma i da sami odlučujemo o najvećem dijelu svoje sudbine.

Iako nije želio licitirati brojem očekivanih glasova, a koje su ponudila i istraživanja koja su rađenja, Čubrilović je samo dodao da mladi i sposobni ljudi sa njihovih lista imaju dovoljno znanja i snage da iznesu sve zacrtane ciljeve.

Spomenko Stojanović, nosilac liste DEMOS-a za Narodnu skupštini RS iz izborne jedinice 9 kaže da su njihovi prioriteti jačanje privrede, ali i napredak obrazovanja, zdravstva, veća briga o penzionerskoj populaciji, u vezi sa čima imaju i pripremljena rješenja.

"Zavisno od povjerenja koje će nam dati glasači, planiramo ići u izmjenu zakona koji će poboljšati poslovanje privrede, jer, ako bude privreda jača i sve ostalo što smo naveli krenuće ka većem napretku“, dodao je Stojanović.

Srđan Savić, predsjednik Gradskog odbora ove stranke u Trebinju koji je i kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini RS, kaže da će njegovi prioriteti, pored jačanja Republike Srpske, biti i osnaživanje cijele Hercegovine, pogotovo putne infrastrukture.

"Zalagaću se za obnovu i izgradnju putne infrastrukture, ali i za ulaganje u realni sektor, bolje iskorišćavanje prirodnih resursa Hercegovine, jer nam je Bog dao veliko bogatstvo u rijekama, suncu i šumama, što nam daje priliku da budemo najrazvijenija regija u Republici Srpskoj, a svaku šansu moramo iskoristiti“, istakao je Savić.

On napominje da su u DEMOS-u realisti, ali da im je svima prioritet Republika Srpska, za koju će se zalagati, kao i za ukidanje kancelarije Visokog predstavnika, te za jačanje svih institucija Srpske...