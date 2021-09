DF: Komšić će se danas obratiti Generalnoj skupštini UN

SARAJEVO - Demokratska fronta, čiji je lider aktuelni predsedavajući Predsedništva BiH, najavila je da će se Željko Komšić ipak obratiti danas na Generalnoj skupštini UN, uprkos protivljenju Republike Srpske, Hrvata u BiH i zvaničnog Zagreba.

Demokratska fronta je na službenom Twitter nalogu stranke saopštila da će se Komšić obratiti u 17 sati po ovdašnjem vremenu.

Odlazak Komšića u Njujork osporio je ranije srpski član Predsjedništva BiH Milorad, rekavši da je on tamo otišao samoinicijativno i da je time prekršio Ustav BiH.

Dodik je tada rekao i da je o tome obavijestio Generalnog sekretara Antonia Guteresa i sve članice UN.

Komšića kao člana Predsjedništva ne priznaju ni Hrvati u BiH, ni zvanični Zagreb.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koji je takođe u Njujorku, izjavio je nakon obraćanja u Generalnoj skupštini da ne zna u kom svojstvu je Komšić prisutan i u čije ime govori.

Milanović je to rekao za Aldžaziru Balkans i poručio da je on predsjednik svih Hrvata u jmeri u kojoj to dozvoljava Ustav i uz poštovanje zemlje u kojoj oni žive.

Komšiću je ovo drugi mandat u Predsjedništvu BiH, a na prošlim izborima na tu poziciju je izabran glasovima Bošnjaka, što je posljedica kašnjenja izborne reforme u BiH oko čega se već godina lome koplja.

Stav Hrvata je da su prema Ustavu BiH oni jedan od tri konstitutivna naroda i zahtijevaju ravnopravnost tako da niko drugi ne može da im izborima nameće predstavnike na najvišim funkcijama u BiH, protiv njihove volje.