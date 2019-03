DF izlazi iz opozicione hladovine i primiče se SDA

SARAJEVO - U Demokratskoj fronti (DF) sve je glasnija struja koja misli da ne treba više sjediti u hladovini opozicije jer su glasači na proteklim izborima dali povjerenje stranačkom programu i da oni očekuju da se on i realizuje.

Izvor "Nezavisnih" kaže da se unutar DF-a vodi velika rasprava da li ostati u opoziciji još četiri godine ili se prikloniti poziciji, odnosno ući u koaliciju sa SDA. Po našim saznanjima, ljudi bliski lideru stranke Željku Komšiću i hrvatskom članu Predsjedništva BiH sve su glasniji u zahtjevima da ova stranka uđe u vlast.

Podsjećamo, Predsjedništvo DF-a je na neki način otvorilo put ka odluci da stranka ide u formiranje vlasti sa SDA i drugim nacionalnim strankama kad je riječ o nivoima FBiH i BiH. Naime, prošle sedmice je na sjednici Predsjedništva ove stranke formirana radna grupa koja je dobila zadatak da napravi zaključke koje bi u narednim danima razmatralo ovo partijsko tijelo i na koncu se izjasnilo o njima.

Samer Rešidat, potpredsjednik DF-a, kazao je za "Nezavisne" da radna grupa, a ni Predsjedništvo stranke, neće odlučivati o tome hoće li ostati u "bh. bloku", kao što se već danima piše i sepekuliše u javnosti.

"Radna grupa će donijeti određene zaključke koje će Predsjedništvo razmatrati. Strpite se malo. To su važne stvari i ne mogu se odluke donositi naprečac", kaže Rešidat, koji ističe da je njegovo lično mišljenje da stranka ne treba više da djeluje opoziciono i da treba prihvatiti odgovornost i provesti program koji je tokom izbora predstavljala biračima.

"To je naša obaveza. Ne možemo sebi priuštiti da četiri godine budemo opozicija jer iz te pozicije ne možemo raditi na realizaciji našeg programa", objašnjava Rešidat.

Da on nije usamljen u svom stavu, pokazuju i izjave koje su prethodnih nedjelja davali visoki zvaničnici DF-a, pa na neki način i sam lider Željko Komšić, ali i generalni sekretar Zlatko Miletić, koji je javno rekao da smatra da ostati u opoziciji nije rješenje i da će im, ukoliko to urade, glasači to "naplatiti" na narednim izborima.

Takođe, Predrag Kojović, lider Naše stranke, rekao je medijima da je njihova velika želja da DF ostane u "bh. bloku" i da su učinili sve što su mogli da ih u njemu zadrže.

"Ali, odluka je na njima i, kakva god da bude, mi ćemo je poštovati. Ono što smatram nepodnošljivim, pa i nekorektnim, je upravo ovo stanje, koje traje neobjašnjivo dugo i šteti ideji 'bh. bloka'. Stanje u kojem nema sastanaka 'bh. bloka' jer se zakazani otkazuju u posljednji čas, a novi termini se ne nude, pritom se komunikacija DF-a sa SDP-om i Našom strankom najvećim dijelom odvija putem medija, i to na način koji nekome ko ne prati politička događanja u BiH sugeriše da smo im mi politički protivnici, a ne saveznici i partneri", ističe Kojović.

Na sve ovo Rešidat konstatuje da mu nije jasna nervoza Kojovića, te da oni ne odlučuju o tome hoće li izaći iz pomenutog bloka.