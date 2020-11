DF-ov zakon o javnim nabavkama jalov posao

SARAJEVO - Čini se da će novi prijedlog zakona o javnim nabavkama BiH, koji je drugi put u parlamentarnu proceduru uputila Demokratska fronta (DF), teško dobiti podršku s obzirom na to da se stavovi političkih stranaka nisu promijenili.

I dok jedni tvrde da je to što radi DF politički egzibicionizam, drugi tvrde da bi zakon možda i imao šansu s amandmanima, a treći nisu spremni ni komentarisati prijedlog. Iako je donošenje novog zakona o javnim nabavkama jedan od najvažnijih uslova iz Mišljenja Evropske komisije, čini se da će on, ipak, čekati neko bolje vrijeme. Iz DF-a tvrde da se radi o zakonskom rješenju koje je usklađeno s ključnim direktivama EU u ovoj oblasti.

"Maksimalno se onemogućuju koruptivni postupci poput sukoba interesa ili manipulisanja različitim procedurama, kao što je posebno svjesno i planirano zlorabljenje sistema žalbenih postupaka", kaže za "Nezavisne" Dženan Đonlagić, šef Kluba DF-a u Predstavničkom domu BiH. Tvrdi da je ovo zakon koji uvodi i antikorupcijske odredbe i potpunu transparentnost ciklusa javnih nabavki. Naglašava da se će, isto tako, ako zakon bude usvojen u parlamentu BiH, institucije BiH ispuniti još jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o kandidatskom statusu BiH za članstvo u EU.

Prijedlog DF-a pravi politički egzibicionizam

Snježana Novaković Bursać, šefica Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, kazala je za "Nezavisne" da je prijedlog DF-a pravi politički egzibicionizam.

"Klub SNSD-a je već dao mišljenje o prijedlogu DF-a, koji je već bio u proceduri. Pretpostavljam da je to isti prijedlog, a on je imao samo jedan šminkerski pokušaj unapređenja zakona i SNSD je imao vrlo ozbiljne primjedbe, posebno s aspekta njegove stvarne funkcionalnosti u realnom privrednom ambijentu BiH. U tom prijedlogu su neke stvari bile postavljene protivustavno i zbog toga je Ustanvopravna komisija imala negativno mišljenje, i to dva puta, da ovaj prijedlog nije u skladu s Ustavom", kazala je Novaković Bursaćeva.

Dodaje da je i Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH imala ozbiljne zamjerke, jer su napisali na pet-šest stranica koje mjere i direktive nisu ispoštovane kroz taj prijedlog, a SNSD je na 26 mjesta pronašao nelogičnosti i neprimjenjivosti u praksi.

"Ako idete ponovo s tim prijedlogom, šta je to nego politički egzibicionizam i predizborni potez. To je jalov posao, jer ako je to isti prijedlog on nema šanse da bude usvojen", kazala je Novaković Bursaćeva.

Zakon o javnim nabavkama jedan od prioriteta Evropske komisije

Alma Čolo (SDA), predsjedavajuća Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma BiH, za "Nezavisne" ističe da je zakon o javnim nabavkama jedan od prioriteta Evropske komisije i da BiH mora usvojiti novi.

"DF je pripremio sveobuhvatan zkaon, ali su poslanici iz HDZ-a bili pomalo skeptični, jer su željeli mišljenje Vijeća ministara prije nego što se zakon razmatra u nadležnoj komisiji", kazala je Čolo te dodala da smatra da Ustavnopravna komisija nije nadležna za ovaj zakon, nego Komisija za finansije i budžet. Dodaje da dva puta ova komisija nije uspjela dobiti mišljenje Vijeća ministara, jer je Dom vratio prijedlog kako bi Ustavnopravna komisija u skladu s Poslovnikom pripremila mišljenje, te da ni drugi put tog mišljena od Vijeća ministara nije bilo.

"Imala sam informaciju da je Vijeće ministara zadužilo Agenciju za javne nabavke da pripremi mišljenje koje će dostaviti Vijeću ministara i da ga dostavi parlamentu. Vjerovatno to nije stiglo na vrijeme i zato su poslanici HDZ-a glasali protiv, a čini mi se i poslanici SNSD-a koji su članovi Komisije", kazala je Čolo.

Ona smatra da je zakonski prijedlog DF-a dobar i ukoliko je Agencija za javne nabavke izradila mišljenje i ukoliko ga na vrijeme dostavi Vijeću ministara i Vijeće ministara parlamentu, onda taj zakon ima šanse.

"On bi bio dobra osnova za doradu i da se putem amandmana usvoji u parlamentu. To je stručni zakon i ne bi trebalo da ima političkih problema oko njega", ističe Čolo te dodaje da bi dobro bilo da je Vijeće ministara pripremilo taj zakon.

Predrag Kožul (HDZ BiH), predsjedavajući Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma BiH, za "Nezavisne" kaže da nije u prilici da komentariše tako obiman i ozbiljan zakon u ovom trenutku i da je Ustanvopravna komisija ta koja je nadležna.