DF se dvoumi o koaliciji sa SDA

​SARAJEVO - U Demokratskoj fronti (DF) se još dvoume da li da uđu u vlast, odnosno u koaliciju sa SDA.

Naime, iako je Dževad Adžem, poslanik DF-a u Predstavničkom domu FBiH, rekao u četvrtak da će DF u koaliciju sa SDA kako bi ih kontrolisali, njegov kolega iz DF-a Samer Rešidat, takođe poslanik u istoj instituciji, kazao je u petak "Nezavisnim" da je izjava njegovog kolege izvučena iz konteksta, te da u DF-u nisu razgovarali o koaliciji sa SDA.

"Nismo razgovarali o tome, što ne znači ni da hoćemo, a ni da nećemo", kaže Rešidat.

Nije tajna da se jedan broj članova DF-a nije slagao sa odlukom "bh. bloka" da se ne prihvati poziv SDA i tako stvori jedna šira koalicija koja bi djelovala na svim nivoima vlasti.

Veliki broj članova DF-a smatra da nije rješenje ostati u opoziciji i da su četiri godine duge, te da one mogu "doći na naplatu kod birača".

Damir Arnaut, poslanik SBB-a u Predstavničkom domu BiH, kazao je u petak "Nezavisnim" da on ne zna je li nešto dogovoreno na relaciji SBB - SDA, ali da je njegov stav o toj koaliciji poznat, te da ga je iznosio u nekoliko navrata.

Podsjetimo, on je više puta za "Nezavisne" izjavljivao da smatra da je patriotska dužnost ne ulaziti u bilo kakve kombinacije sa SDA.

Bakir Izetbegović, lider SDA, ponovio je izjavu da se koalicije postepeno same od sebe formiraju zahvaljujući tome što stranke ljevice ne žele koaliciju.

"Te stranke u ovom komplikovanom historijskom momentu neće zajedno s nama da preuzmu odgovornost i da uđu u jednu tešku političku situaciju. Na kraju preostaju oni koji to žele bez obzira na međusobne odnose stranačkih lidera. Tako da to polako kreće ka koaliciji SDA i tri stranke koje predvodi SBB", rekao je Izetbegović.

Šefik Džaferović (SDA), bošnjački član Predsjedništva BiH, komentarišući izbor predsjedavajućeg Vijeća ministara rekao je da je Predsjedništvo BiH dužno dati mandat za predsjedavajućeg, ali da su oni koji predlažu Zorana Tegeltiju na tu funkciju dužni da pošalju prvi godišnji nacionalni plan za NATO u Brisel.

"Čuli smo od predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, odnosno predsjednika stranke iz koje dolazi Tegeltija, Milorada Dodika, da taj plan ne želi dostaviti. Svakako, mora se naći načina kako da se dostavi navedeni plan NATO savezu jer je to obaveza BiH. Do Dodika je i njegove političke stranke i ja čekam da se to dogodi", poručio je Džaferović.*