DNS: Na izborima očekujemo više od sto hiljada glasova

Komentari: 1

Istina.9e5a

Nedeljko Čubrilović kupio je i treći stan u Beogradu i za njega iskeširao 300.000 evra. Čubrilović, jedan od pokrovitelja i glavnih generatora Zla koje vlada u RS, tako je postao ponosni vlasnika stana od stotinjak kvadrata u elitnom naselju “Beograd na vodi”.Cijena je zaista povoljna, a Čubrilović je izabrao pravi trenutak - RS je na infuziji, pa je red, zaključio je, da i on bude solidaran sa narodom i jedan dio života provede “na vodi”; kao pravi isposnik - u Beogradu na vodi. Toliko je bio uzbuđen što će me demantovati da je zaboravio da posti, ali jednom takvom vrlom isposniku lako je oprostiti. Narod je dosad ispostio Čubrilovićeve stanove na Novom Beogradu, preko puta “Arene” (Bulevar Arsenija Čarnojevića) i na Vračaru (Krunska ulica).Onaj na Novom Beogradu je svega 70m2 i vrijedi tričavih 210.000 evra, dok je na Vračaru nešto komotniji - veličina mu je 90 m2, a vrijednost cca 250 hiljada ca je to prema 9,5 miliona KM u tri objekta u Banjaluci, plus još nekoliko zgradica i poslovnih prostora, čiji je vlasnik isposnik. Da bi kupio stan u “Beogradu na vodi”, presudan uticaj imala je njegova bliska prijateljica Radmila Kocić, kojoj je Čubrilović “politički” mentor već devet godina, još od onih kompozicija Željeznica RS, za koje su bačeni milioni. I ubačeni u Čubrilovićeve džepove. Čudo!