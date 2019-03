DNS gubi većinu u Prijedoru

​PRIJEDOR - Predrag Starčević, Duško Miletić, Želimir Kos i Goran Vučkovac istupili su iz Kluba odbornika DNS-a Prijedor.

Oni su u saopštenju od 27. februara, a kako prenosi RTRS, naveli da će od sada djelovati kao samostalan klub u Skupštini grada Prijedora. Pokušali smo u petak doći do nekog od njih četvorice, međutim nisu nam se javljali na telefon.

Podsjećanja radi, problemi u Skupštini grada počeli su na prošloj sjednici, kada je dio odbornika DNS-a u prijedorskoj skupštini glasao protiv prijedloga Milenka Đakovića, gradonačelnika i bliskog saradnika Marka Pavića, predsjednika partije, o odgađanju gradske sjednice, i podržao nekoliko tačaka dnevnog reda koji je predložio prijedorski SNSD. Među njima su bili odbornici koji su sada formirali svoj nezavisni klub.

Đaković nam je u petak rekao da ne zna o čemu se radi i da ga niko nije obavijestio o tome da eventualno izlazi iz Odborničkog kluba i stranke.

"Ne znam ko je to javio, ja nisam listao po portalima, nego obilazim privredne subjekte i trudim se da grad što bolje funkcioniše. Skupštinska većina je nestabilna, to je činjenica i to se primjećuje na posljednje dvije sjednice Skupštine. A šta će dalje biti, vrijeme će pokazati", rekao je on.

Upitan kako ocjenjuje svoj rad, s obzirom na to da je bilo kritika od strane koalicionog partnera SNSD-a, Đaković je rekao da on smatra da radi korektan posao.

"Ne mogu da komentarišem tuđe ocjene. Moj rad ocjenjuju građani grada Prijedora i jedino oni mogu reći kako vide moj rad. Ne sporim pojedinačne ocjene, svako ima pravo na svoje mišljenje. Gradonačelnika biraju građani direktno na izborima, i građani jedino mogu dati ocjenu o tome kako ja radim", rekao je Đaković.

Jedan od kritičara Đakovićevog rada je Saša Bursać, prvi čovjek prijedorskog SNSD-a. On kaže da nije upoznat sa dešavanjima u prijedorskom DNS-u, ali da je činjenica da, kako kaže, Đaković ne radi dobro.

"Sjednica Skupštine grada još nije zakazana. Kad bude, vidjećemo kakav je raspored snaga. Ja zaista ne znam ništa o tome da je iko napustio DNS", rekao je on. Bursać nam je ranije rekao da je dio odbornika u Skupštini nezadovoljan time kako funkcionišu gradske službe.

"Ne radi se o rušenju bilo koga ili mijenjanju većine, nego se radi o tome da želimo da gradske institucije rade bolje. Barem što se SNSD-a tiče, nikakve inicijative o opozivu neće biti. Naravno, ako bude išlo u sunovrat, nije ni to isključeno", rekao je Bursać.

Naglasio je da je ovo pritisak da se utiče na promjene koje su obećane građanima.

"Nijedan lokalni put nije izgrađen za dvije godine, iako su odvojena sredstva. A ima još mnogo stvari koje se moraju popravljati. Gradonačelnik je stvarno dobar čovjek, ali ipak grad ne funkcioniše kako treba", rekao je tada Bursać.

Dubravac predsjednik

foto: DNS-sjednica Regionalnog odbora Banja Luka-Zeljko Dubravac izabran za predsjednika Regionalnog odbora DNS Banja Luka-Zeljko Dubravac

Željko Dubravac iz Čelinca izabran je za predsjednika, a Daliborka Kerezović iz Kotor Varoša za potpredsjednika Regionalnog odbora DNS-a Banjaluka.

"DNS je tu, sa starim i novim članstvom, novom energijom, znanjem i iskustvom. Cilj DNS-a je da bude jedna od dvije najjače partije u banjalučkoj regiji. Taj cilj nije neostvariv i on zavisi isključivo od nas samih", poručio je Dubravac.

Dragutin Rodić, generalni sekretar stranke, koji je prisustvovao sjednici Regionalnog odbora, poručio je da je DNS konsolidovao svoje redove te da je nakon političkih turbulencija postao snažniji nego što je to nekada bio.

B.C.