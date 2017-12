DNS nije zabrinut prelaskom svog poslanika u Ujedinjenu Srpsku

DOBOJ - Odlazak Rankice Panić, nekadašnjeg DNS-ovog poslanika u Narodnoj skupštini RS, u redove Ujedinjene Srpske nije mnogo zabrinuo čelnike njene doskorašnje partije, u kojoj prebrojavaju članstvo.

"Nisam osjetio da je osipanje članstva u stranci povećano. Bilo je, dešava se da određeni ljudi nisu zadovoljni određenim pozicijama, neriješenim svojim problemima, odnosno svojim potrebama", kaže Slavko Gligorić, lider dobojskog DNS-a, te dodaje da je stvar pojedinca da li želi ostati u timu ili otići. Osim što je prešla u Ujedinjenu Srpsku, Panićeva je jednoglasno izabrana i za predsjednicu Gradskog odbora te partije u Doboju, kojem će se, uvjerena je, pridružiti i pojedine kolege iz DNS-a.

"Godine 2010. stvarala sam DNS i mislim da su ti ljudi i dalje ostali uz mene. Ne mislim, nego su mi to sigurno potvrdili, a i sada su to pokazali dolaskom na ovaj skup", kazala je Panićeva nakon sjednice GO.

Nismo zabrinuti za razvoj naše stranke u Doboju, navodi Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske, koji ima ambiciozne planove na izborima sljedeće godine u ovoj izbornoj jedinici.

"Ambicije su poslanički mandat, a iznad toga ćemo vidjeti šta možemo", izjavio je Stevandić.

Ujedinjenoj Srpskoj pridružio se i Spomenko Vasilić, bivši SNSD-ov poslanik, zatim odbornik Danijel Gajić, koji je mandat na izborima prošle godine osvojio kao kandidat SNSD-a, a spekuliše sa da bi i potpredsjednik Skupštine grada Ratko Moćić, koji je inače brat Rankice Panić, mogao njenim stopama.