DNS uspješno okončao kampanju: Spremni i svijetla obraza na izbore!

Demokratski narodni savez na opšte izbore izlazi spremniji nego ikada. Očekuje istorijski rezultat, najbolji do sada, preko 100.000 glasova, 15 poslaničkih mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i dva poslanička mjesta u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Na svim predizbornim skupovima DNS-a koji su održani širom Republike Srpske, predsjednik DNS-a Marko Pavić je isticao da stranka očekuje istorijsku podršku građana. To je, prema riječima Pavića, realna procjena, koja je zasnovana na rastu koji je DNS imao sve ove godine. Najbolje izborne rezultate DNS očekuje na području Romanije, te u regijama Banjaluka, Bijeljina i Doboj, tradicionalno u Prijedoru, Zvorniku i Trebinju.

"I na ove izbore pred svoje građane izlazimo svijetla obraza. Cilj DNS-a su ekonomija i zapošljavanje na prvom mjestu, jačanje Republike Srpske i briga o svim kategorijama stanovništva, jer DNS u svom programu jednako tretira sve. Stranka je sve svoje snage usmjerila na ekonomski razvoj Republike Srpske, a na treće i ostala mjesta dolaze druge teme. Stavili smo u žižu čovjeka i njegove potrebe i mi sem čovjeka drugih ideala nemamo, te prosperitet građana, jer bez ekonomije nema napretka", riječi su lidera DNS-a, koji je tokom kampanje obišao brojne opštine i gradove Republike Srpske.

Sa predizbornih tribina DNS-a poručeno je da se DNS bori za Republiku Srpsku, i ne samo u kampanji, već svaki dan. Cilj je zadržati mlade koji napuštaju naše prostore, stvoriti povoljan privredni ambijent i otvoriti nova radna mjesta. To je sada, kako se čulo, prioritet DNS-a.

Pune dvorane na predizbornim skupovima dovoljno govore o rastu DNS-a u svim lokalnim zajednicama. U posljednje vrijeme DNS-u je pristupio značajan broj novih članova i dokazanih političara. Ove godine DNS je postao punoljetan, spreman da prihvati nove obaveze, novi posao oko razvoja Republike Srpske. DNS se svoje prošlosti ne stidi. Naprotiv, ponosni smo na bezbroj naših odluka koje nisu išle na štetu Republike Srpske.

"Očekujem najbolje rezultate DNS-a do sada i mislim da su se stvorile sve pretpostavke za to. Povjerenje u DNS je svakim danom veće, a naša politika i program su garancija da to povjerenje nećemo iznevjeriti. Cilj je dobiti što više glasova da bismo sutra bili odlučujući faktor u donošenju važnih odluka, odluka na nivou Republike Srpske i BiH. Želimo graditi Republiku Srpsku i bolju budućnost, sačuvati njena prirodna bogatstva za generacije koje dolaze, došlo je vrijeme da mi upravljamo. Hoću da vodimo Republiku Srpsku, ali jedino s narodom", poručuje predsjednik DNS-a.

Demokratski narodni savez je u ovoj kampanji imao slogan "Odgovorno". Ova zvanična poruka je napravljena tako da je ona i široko postavljena, a to znači odgovorno prema Republici Srpskoj, odgovorno prema građanima, odgovorno prema ekonomiji, odgovorno prema svim kategorijama stanovništva. Kandidati DNS-a, ukoliko im građani ukažu povjerenje, na svim funkcijama će se tako odnositi, na poslovima u Republici Srpskoj, prema javnim dobrima, mladima i penzionerima.

Za realizaciju svoga programa DNS ima iskusne, ali i mlade ljude koji su se našli na listama za opšte izbore. Oni se mogu uhvatiti u koštac sa svim problemima koje ima Republika Srpska i BiH.

"DNS se ne želi baviti prošlošću. Na našim tribinama predstavili smo svoju viziju budućnosti Republike Srpske i BiH i zato tražimo da dobijemo podršku za nju. U proteklih mjesec dana uložili smo puno energije i snage da naš program predstavimo građanima, da dobijemo što više glasova da bismo sutra sve ono što smo obećali mogli i realizovati" riječi su predsjednika DNS-a.

DNS nikad nije bio kao drugi i dodaje da stranka ne ide ni lijevim ni desnim, ali ni srednjim, već putem DNS-a. Putem kojim se ne gleda nazad, putem kojim se žele graditi stabilne lokalne zajednice, a samim tim i jaka Republika Srpska i njena bolja budućnost.

"Nikada nismo i nećemo glasati za prenos ovlaštenja, zato se borimo. Hoćemo dobre odnose sa Srbijom, to je naš jedini prijatelj. O Evropskoj uniji takođe možemo razgovarati, ali ne po svaku cijenu. Želimo da nas Drina veže. Nismo zaboravili ni Srbe u Federaciji BiH. Svi su ih zaboravili sa nivoa BiH. Nemaju ni konstitutivnost na svim nivoima i zato želimo vlast da se za njih borimo. Nismo zaboravili nikoga u našim politikama i svi imaju svoje mjesto", kaže predsjednik Pavić.

Ocijenio je da je nakon svih ovih izbornih skupova kojima je prisustvovao, sasvim siguran da će osmi oktobar donijeti promjene i veće učešće DNS-a u vlasti, a to znači i veći uticaj građana na donošenje odluka.

"Držimo svoju riječ i od toga nećemo odstupiti. Ponosno mogu reći da je glas DNS-u glas za bolju Republiku Srpsku. Potpuno sam siguran da će ljudi DNS-a časno služiti politikama stranke. Zato sam ih pozvao da budu dostojanstveni, da uvažavaju svakog, ali da ne odstupaju od našeg programa. Pozivam građane da izađu u nedjelju na izbore, da svoj glas daju provjerenim kandidatima DNS-a za obje liste i da na osnovu našeg koalicionog dogovora glasaju za Željku Cvijanović, kandidata za predsjednika RS, i Milorada Dodika za srpskog člana Predsjedništva BiH", poručio je Pavić.