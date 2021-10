DNS zabio klin u jedinstvo opozicije?

BANJALUKA - Različito glasanje opozicionih poslanika na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS o vetu koji je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, uložio na odluke Predsjedništva BiH iznenadilo je javnost i postavilo pitanje jedinstva opozicije pred period kada opozicione stranke treba da usaglase zajedničke kandidate za naredne opšte izbore.

Indikativno je da juče, tokom potpisivanja sporazuma opozicionih partija za zajedničko djelovanje u Prijedoru na prijevremenim izborima za gradonačelnika, osim Nešića, nije bilo nijednog lidera opozicionih parlamentarnih stranaka. Sam Nešić pak za "Nezavisne" izričito negira da postoji nejedinstvo u opoziciji, a kaže i da nedolazak lidera ne znači ništa. On ističe da jedinstvo opozicije načinom na koji su glasali nije ugroženo i da će to biti demonstrirano na sastanku sa Mirkom Šarovićem, predsjednikom SDS-a, i Branislavom Borenovićem, predsjednikom PDP-a.

"Ja želim da napomenem da DNS jeste opozicija Miloradu Dodiku, ali nije opozicija Republici Srpskoj. Naše glasanje je bilo u skladu s onim što je interes RS", rekao je on i dodao da su podržali Dodikov veto na onim tačkama na kojima je bio u pitanju interes RS.

Maksim Skoko, lider poslanika SPS u NS RS, koji je sa svojim kolegama napustio glasanje i na taj način bio ključan da se obori Dodikov veto, sa druge strane kaže da se radilo o tačkama koje nisu bile bitne po interese Republike Srpske.

"Mi nismo imali nikakvu dilemu da li treba ili ne treba da ostanemo. Uopšte nije bilo nužno da se moramo izjasniti o onim tačkama koje su bile na dnevnom redu", rekao nam je on.

Nebojša Vukanović, jedan od lidera opozicije, za "Nezavisne" je istakao da vjeruje da postoji dogovor između Dodika i Nešića, a glasanje Nešića dovodi u vezu i sa odlukom o obustavljanju istrage protiv njega.

"Stvari treba riješiti odmah i rješenje je da u DNS-u izaberu novog predsjednika, recimo, Radoslava Jovičića, kojeg narod voli, ili da opozicija, to jest SDS i PDP kažu Nešiću da ne može biti dio opozicionog bloka, jer je iznevjerio povjerenje", rekao je Vukanović za "Nezavisne".

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, kaže da je njemu bliži Vukanovićev stav te za "Nezavisne" otkriva da je lično vršio pritisak na sve klubove u Skupštini da napuste sjednicu.

"To se nije desilo i to treba analizirati i ništa ne prepuštati slučaju. Moja mana, pa i moje političke organizacije, jeste jedna vrsta dobroćudnosti, a to znači da čovjek misli da je neko drugi dobar. Postoji dio ljudi za koje sumnjam da bi u foto-finišu mogli nanijeti ogromnu štetu opoziciji, pa i u PDP-u", rekao je Stanivuković.

Miladin Stanić, šef Kluba SDS-a u NS RS, pak kaže da u načinu glasanja DNS-a ne vidi niti razdor u opoziciji, niti nejedinstvo. Ističe da je opozicija različito glasala zato što ih je Dodik prisilio da se drugačije odrede prema odlukama koje je predložio.

"Mi smo došli na sjednicu Skupštine da podržimo dio onoga što je on donio. Da se nije onako drsko ponašao prema nama, mi bismo svi ostali i glasali. Na sjednici Kolegijuma svi smo se dogovorili da nećemo ići đonom, a vidjeli ste kako se bahato ponašao. Ponašanje opozicije je bilo iznuđeno", rekao je Stanić za "Nezavisne".

Darko Momić, novinar "Glasa Srpske" i poznavalac političkih prilika u RS, kaže da se DNS načinom glasanja ostavio u lagodnoj poziciji iz koje može i dalje da tvrdi da nije učestvovao u donošenju nijedne odluke o prenosu nadležnosti, kao ni u donošenju nijedne odluke u NS RS koja je štetna po RS.

"Formalno je to tačno, ali je i licemjerno, zato što glas DNS-a ni u jednoj od tih prilika nije značio ništa, odnosno nije bio odlučujući. Isto je i sa jučerašnjim (srijeda) glasanjem, jer četiri glasa DNS-a nisu pomogla da izjave srpskog člana Predsjedništva BiH dobiju dvotrećinsku većinu. To je bilo poznato pred početak glasanja, jer se vidjelo da su DNS-ovi poslanici komotno mogli da se pridruže SDS-u i PDP-u i napuste NS RS, ali su odlučili da ostanu dosljedno licemjerni", smatra Momić te ističe da opozicija ni dosad nije bila koherentna. Smatra da će DNS uspjeti da se "opravda" i pred opozicijom i pred biračima.