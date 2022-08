DNS zbog Nešića kažnjen s 3.500 maraka

SARAJEVO - Centralna izborna komisija BiH kaznila je danas četiri politička subjekta zbog plaćenog političkog oglašavanja, koje je, prema Izbornom zakonu BiH, zabranjeno prije početka izborne kampanje.

DNS je kažnjen u tri slučaja, dok je u jednom slučaju kažnjen SDP.

Kada je riječ o DNS-u, jedna od kazni se odnosi na objave Nenada Nešića, predsjednika ove stranke, zbog kojih je stranka kažnjena s 3.500 maraka, a stranci je naloženo da upozori Nešića da sporne objave skloni s svoje Facebook stranice.

Druga kazna odnosi se na Aleksandra Glavaša, kandidata ove stranke za Predstavnički dom BiH, i u visini je od 4.000 maraka, takođe zbog plaćenog političkog oglašavanja na Facebooku prije početka izborne kampanje, a treća se odnosi na Marka Kubatliju, kandidata DNS-a za Narodnu skupštinu RS, u visini od 3.000 maraka.

U obrazloženju je navedeno da je ova stranka već kažnjavana zbog plaćenog političkog oglašavanja.

SDP je kažnjen sa 1.700 KM zbog plaćene političke objave Belmina Zukana, kandidata ove stranke za parlament FBiH.

"Prema odredbama člana 16.14 stav Izbornog zakona BiH zabranjeno je vođenje plaćene izborne kampanje putem elektronskih i printanih medija, ili bilo kojeg oblika plaćenog javnog oglašavanja, osim održavanja internih skupova organa i statutarnih tijela političkih subjekata, u periodu od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za opšte izbore 2022. godine službeno izborna kampanja počinje 2. septembra i traje do početka izborne ćutnje, odnosno do 1. oktobra 2022. godine do sedam sati", pojašnjeno je u CIK-u.

Oni su istakli da odluke CIK BiH nisu pravosnažne i da se na njih može uložiti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana prijema odluke.