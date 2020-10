"Da CIK nije manipulisao, izbori bi bili u boljoj epidemiološkoj situaciji"

BANJALUKA - Savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH za unutrašnju politiku Radovan Kovačević istakao je da je "nelegalno izabrani CIK BiH bez bilo kakvog osnova u Izbornom zakonu odgodio izbore za 45 dana", te da nisu tada načinili takvu manipulaciju izbori bi bili završeni prije 15 dana, a kompletna kampanja bi bila realizovana u mnogo povoljnijoj epidemiološkoj situaciji i mnogo boljem vremenu.

"Izborni zakon jasno kaže da je odgađanje izbora moguće samo u određenim slučajevima i određenim izbornim jedinicama, a ne na nivou cijela BiH, i to na 30 dana. Međutim, tada su nam rekli da je to zbog procjene da će epidemiološka situacija u novembru da bude bolja nego što je bila u oktobru, iako su ih i tada stručnjaci, ljekari, epidemiolozi upozoravali da to nije dobro, da ćemo doći u nepovoljnu epidemiološku situaciju.

Oni su to ignorisali i mi sada osnovano sumnjamo da su to radili s namjerom da nas dovedu u ovakvu nezavidnu epidemiološku situaciju i da nastave s tom vrstom manipulacija s izbornim procesom", rekao je Kovačević za RTRS.

On je ocijenio da im je bio cilj ili da dovedu do toga da izbori budu u potpunosti otkazani, jer političkim partijama koje su instalisale svoje ljude u CIK, prvenstveno SDS i PDP, ne odgovara održavanje izbora s obzirom na to da sva istraživanja pokazuju da im ni na koji način izbori ne odgovoraju i da će biti deklasirani, ili da na njih izađe što manji broj građana, ili da izborni proces bude delegitimizovan što je nedopustivo.

"Ono što je bitno u svemu ovome jeste da su se vlasti u Srpskoj u potpunosti odgovorno ponijele u ovoj situaciji pandemije virusa korona. U neposrednom periodu su izbori održani i u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori i aktuelne vlasti su u vrijeme kampanje portpuno relaksirale epidemiološke mjere ili nisu uopšte poštovale one koje su bile važeće, a eksploziju tih negativnih posljedica su imali poslije izbora.

Vlast u Srpskoj je na vrijeme rekla 'ne', imamo loše epidemiološko stanje, donosimo prilično rigorozne mjere da ne bismo bili prinuđeni da donosimo kasnije rigoroznije mjere jer bi to bio strašan udar na našu privredu i radnike", rekao je Kovačević.

On je naglasio da vlast u Srpskoj ne želi da vida rane, već da reaguje na vrijeme i stavi po strani određene političke interese.

Kovačević je ponovio da je CIK BiH nelegalno izabrana komisija u čijem sastavu su ljudi koji su izabrani politički, mimo zakonskih procedura, kršeći sve zakonske procedure i već raspisane konkurse, umjesto ljudi koji su eksperti iz oblasti izbornog prava.

On je rekao da je u CIK-u BiH direktno instalisan politički kadar.

"Tako je umjesto jednog hrvatskog člana došao čovjek koji je do tada bio savjetnik u kabinetu Željka Komšića u Predsjedništvu BiH, pa su umjesto druga dva srpska člana došli direktni politički poslušnici SDS-a i PDP-a. Tako sada imamo ženu koja je direktno došla iz kabineta aktuelnog predsjednika SDS-a Mirka Šarovića i imamo čovjeka koji je ranije bio kandidat PDP-a za odbornika u Skupštini grada Banjaluka", podsjetio je Kovačević.

On je istakao da je na jednoj od nedavnih sjednica CIK-a taj čovjek rekao da ne može da glasa jer nije dobio stav partije. "Dakle, u jednoj instituciji koja je zadužena za nezavisno, profesinalno, objektivno, nepristrasno sprovođenje izbornog procesa, imamo čovjeka koji kaže da ne može da glasa jer nije dobio stav partije", ukazao je Kovačević.

On je konstatovao da je to apsolutno nečuveno i da vjeruje da se nije desilo u bilo kojoj zemlji koja ima namjeru da sebe naziva demokratskom.

"Sve što oni rade rade s očigednom namjerom da se stvori određena manipulacija i haos i da izgubimo bio kakvo povjerenje u izborni proces u BiH, a samim tim ciljano i u Srpskoj. To je nešto što mi ovdje sigurno nećemo dozvoliti", poručio je Kovačević.