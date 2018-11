Da li PDP napušta još jedan odbornik?

TREBINJE - Odbornik PDP-a u trebinjskom lokalnom parlamentu Zoran Anđušić, koji je do prije nekoliko mjeseci bio najvatreniji kritičar pozicije, objasnio je danas na sjednici Skupštine Grada Trebinja svoje ćutanje u nekoliko posljednjih mjeseci,jer je u junu ove godine od svoje stranke dobio dopis da je isključen iz Predsjedništva Gradskog odbora PDP-a i da nema pravo medijski predstavljati Gradski odbor PDP-a Trebinje.

On je, međutim, potvrdio da je njegovo ćutanje krenulo još ranije, kada su se formirale poslaničke liste i zbog kojih je on bio ogorčen zato što on nije kandidat.

"Ja sam smatrao da sam svojim dosadašnjim radom kao odbornik u Skupštini Grada Trebinja zaslužio da budem jedan od kandidata za poslaničke liste", kaže Anđušić.

Kaže da ipak, za sada, ne želi da djeluje van svoje stranke, ali će se vjerovatno sve izdefinisati kada ovaj problem sagledaju u Glavnom odboru stranke.

Partiju demokratskog odbora u trebinjskom parlamentu su odmah po formiranju vlasti nakon prethodnih lokalnih izbora napustili Neđo Ćebedžija i Nenad Šarenac, a još je neizvjesno da li će to učiniti i Anđušić, iako on to negira.