Da li će vladajuća koalicija u Srpskoj u pojedinim opštinama izaći na izbore odvojeno

BANJALUKA - Najava Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, da će najjača stranka u Republici Srpskoj imati kandidate za grado/načelnike u 64 lokalne zajednice u Srpskoj, ali i činjenica da su njegovi koalicioni partneri Demos, NPS, Ujedinjena Srpska, SPS, DNS i Socijalistička partija takođe najavili da će u pojedinim opštinama dati svoje kandidate, nije ništa drugo nego utvrđivanje trenutnih pozicija, odnosno namjera SNSD-a da osigura dominaciju, a manjih stranaka da dokažu svoju prisutnost na političkoj sceni.

Sagovornici "Nezavisnih novina" u pomenutim najavama ne vide ni nikakvu dvostruku igru, preciznije rečeno, ne vide namjeru da se pričom o više kandidata i kuloarskim izjavama kako stvari u koaliciji ne funkcionišu želi zavarati opozicija.

Za Mladena Bubonjića, komunikologa iz Banjaluke, stvar je više nego jasna, a on je zagovornik teze da je poruka SNSD-a - zadržati političku moć.

Pored toga, smatra da postoji još jedan razlog - nepovjerenje.

"S jedne strane, SNSD želi osigurati prisutnost i kontrolu u svim opštinama kako bi zadržali svoju političku moć, a s druge postoji sumnja da su neki koalicioni partneri na prošlim izborima tajno podržavali opozicione kandidate", smatra Bubonjić.

Što se tiče koalicionih partnera SNSD-a, on nedvosmisleno kaže da je njihova grado/načelnička priča isključiva povezana sa željom da ne nestanu sa političke scene.

Ključ u ovoj priči, dodaje Bubonjić, jeste Milorad Dodik, koji drži sve konce.

U predizbornim kampanjama je "dopušteno" lagati, počinje svoj komentar novinar Darko Momić, koji nije uvjeren da će SNSD zaista imati kandidate u svim lokalnim zajednicama.

"U stvari, potpuno sam siguran da neće, prije svega u malobrojnim opštinama", izričit je Momić.

Na pitanje da li smatra da ovakve najave imaju za cilj da zavaraju opoziciju i da li se to može obiti o glavu, Momić ističe da ne vjeruje ni u tu priču.

"Ne bih rekao da se iza tih dvostrukih kandidatura krije neka politička igra s ciljem da se preigra opozicija. Manji koalicioni partneri koriste lokalne izbore da svojim biračima pokažu da imaju i neku svoju politiku. Da to ne rade, birači bi se vjerovatno opredjeljivali po principu 'ako već glasam za vlast, glasaću za najjaču stranku', što bi dovelo do potpunog gašenja manjih koalicionih partnera", naveo je on.

U razgovoru za "Nezavisne novine" on dodaje i da je SNSD i te kako spreman za izbore, što dokazuju činjenice da ljudi koji su zaduženi za taj proces uveliko obilaze teren i vrše pripreme, uključujući i dovođenje jačih kadrova u ovu stranku.

Mnogi smatraju da opozicija, s druge strane, ne treba da gleda u pravcu onoga šta radi vlast, već da se u potpunosti fokusira na svoj rad, te stanje u vlastitim redovima, koje u pojedinim lokalnim zajednicama nije nimalo zadovoljavajuće.

Mnogo stvari biće poznato u narednih nešto manje od mjesec dana, kada i zvanično treba da se podnesu kandidatske liste za lokalne izbore.

Tada će se, bar djelimično, znati prave namjere jednih, drugih ili trećih.

S tim u vezi, detaljnije analize tek predstoje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.