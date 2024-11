Da li je Sky u BiH otkrio spregu kriminalaca i države?

BANJALUKA, SARAJEVO - Dešifrovanje famozne kriptovane aplikacije Sky usmjerilo je istragu u BiH i na one čiji je zadatak čuvanje zakona, a među njima su brojni policajci te jedan sudija, ali i dva advokata.

Prema podacima Tužilaštva BiH, od ukupno 20 zaposlenih u policiji i ostalim agencijama za sprovođenje zakona obuhvaćenih istragom, pet optuženih su policajci, a na optuženičkoj klupi se našao i Bojan Cvijetić, bivši savjetnik nekadašnjeg ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića.

"Među osumnjičenima se nalaze aktivni policajci iz raznih agencija za sprovođenje zakona, kao i dva advokata te sudija", naveli su iz Tužilaštva BiH.

Govoreći o sudiji koji se našao na meti istražilaca u predmetima Sky, izvor "Nezavisnih novina" ističe da je u pitanju sudija Osnovnog suda u Bijeljini, Odjeljenje u Loparama, Jovan Savić.

Savić je hapšen u akciji "Ira", kojom je razbijena grupa osumnjičenih za šverc narkoticima. Tužiteljka Bojana Jovović, koja rukovodi istragom u predmetu "Ira", rekla je ranije da je Savić osumnjičen da je pomagao organizovanoj kriminalnoj grupi.

"Još u ovom predmetu nije donesena tužilačka odluka, Tužilaštvo i dalje vodi svoje istražne radnje. Savić je vrlo kratko bio u pritvoru, u roku od 20 dana je pušten. Ja smatram da tu nema ni djela ni dokaza, ali svakako moramo sačekati tužilačku odluku", rekao je za "Nezavisne novine" Savićev advokat Petko Budiša.

Kada su u pitanju advokati, "Nezavisnim novinama" je potvrđeno da je među njima sarajevski advokat Zlatko Ibrišimović, koji je prošle godine hapšen u sklopu istraga u vezi sa Sky aplikacijom.

Ibrišimović je, prema dostupnim informacijama, nakon hapšenja proveo mjesec u pritvoru u Vojkovićima, ali je zatim pušten uz mjere zabrane, a sa njim je hapšen i Amer Selak, pripadnik MUP-a KS, koji je, nakon tri mjeseca, takođe pušten.

"Drugi advokat koji je na meti istrage je banjalučki advokat Dragan Stupar", naglasio je izvor "Nezavisnih novina".

Podsjetimo, advokat Stupar i još dvojica Zvorničana, hapšeni su u akciji "Spartakus", izvedenoj u februaru ove godine. Kako su tada otkrili istražioci, u ovom predmetu korišteni su i dokazi i saznanja iz aplikacija Sky i Anom, a grupa koja je obuhvaćena akcijom dovodi se u vezu sa Zvorničaninom koji u Belgiji robija zbog organizovanog kriminala i trgovine drogom. Sud BiH je, u međuvremenu, ukinuo pritvor Stuparu, te je on pušten da se brani sa slobode.

Međutim, jedna od najvećih akcija koje su izvedene na temelju dokaza koji proističu i iz kriptovanih aplikacija bila je "Black tie 2". Palo je tada više "krupnijih riba", a među njima i direktor Federalne uprave policije (FUP) Vahidin Munjić, koji je kasnije pušten na slobodu, ali je, kako su rekli iz Tužilaštva BiH, istraga nastavljena.

Nermin Pećanac, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, kaže da je neophodno što prije riješiti Sky predmete u kojim se pojavljuju ljudi koji rade u policijskim agencijama i pravosudnim institucijama.

"Evo, na primjer, imate slučaj koji se odnosi na direktora Federalne uprave policije. Mislim da bi trebalo to što prije riješiti, a ovako imate status kvo, jednu neriješenu situaciju. Kakva će biti tužilačka odluka, to je do pravosuđa. Ali mislim da ne bi trebalo ovako dugo da traje. Takvi predmeti treba da budu prioritet, ili da se odbace, ili da se nastavi dalja istraga ako za to ima materijala", rekao je Pećanac za "Nezavisne novine".

Novinar iz Banjaluke Nebojša Tomašević, koji prati slučajeve crne hronike još od 2008. godine, kaže da je dešifrovanje podataka s aplikacija Sky samo pokazalo koliko su kriminal i korupcija ukorijenjeni u bh. društvo.

"Otkrilo se ono što su mnogi sumnjali, a to je sprega kriminalaca i policijskih i pravosudnih institucija", ističe Tomašević.

Ovo što sve nas treba da zabrine, dodaje Tomašević, jeste upravo to što vidimo da među onima koji su osumnjičeni da su pomagali kriminalcima, osim "najobičnijih policajaca", ima i advokata, ali i sudija.

"To treba da zvoni kao najjači alarm da se probudimo i počistimo redove onih agencija koje treba da nas zaštite. Ako to ne uradimo, pretvorićemo se u mafijašku državu i 'društvo životinja' u kojem vladaju najjači, odnosno najbezobrazniji i oni sa novcem, često zarađenim mutnim poslovima, koji ne prezaju ni od čega da ostvare svoje ciljeve, a 'obični' i nejaki građani moraće sve to da trpe i nadaju se da neće postati nečiji plijen", kaže Tomašević za "Nezavisne novine".

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", od 2021. do kraja 2023. godine, tim tužilaca zaduženih za predmet Sky je, u saradnji sa policijom i ostalim institucijama, izveo 25 akcija, koje su rezultirale hapšenjem ili pritvorom za više od 150 osumnjičenih širom BiH.

