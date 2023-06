Da li je bilo teže političarima u poslijeratnoj BiH ili danas

DOBOJ - Nekad su se bavili lokalnom, ali i visokom politikom, pripadali su različitim partijama i imali suprotstavljena mišljenja, a juče su sjeli za isti sto i nazdravili na prijemu koji je povodom 28. juna, dana kada je prije 608 godina prvi put pomenut Doboj u pisanim dokumentima, organizovan za bivše funkcionere.

Krešimir Zubak, Borislav Paravac, Enes Suljkanović i Dragan Mikerević samo su neki od Dobojlija koji su proteklih decenija bili na državničkim pozicijama poput člana Predsjedništva BiH, potpredsjednika RS, predsjedavajućeg Savjeta ministara, premijera RS, predsjednika FBiH.

Krešimir Zubak značajne funkcije obavljao je od sredine devedesetih godina prošlog vijeka, a bio je i predsjednik FBiH, te član Predsjedništva BiH.

Na naše pitanje da li je teže bilo biti političar u poslijeratnoj BiH ili danas, Zubak odgovara:

"Ja mislim da smo poslije završetka rata, bar je to moj osjećaj, krenuli naprijed, da su postojale volja i suglasnost. Ja sam bio u Predsjedništvu u kojem su bili Momčilo Krajišnik i Alija Izetbegović, bilo je spornih pitanja i tada, sasvim suprotnih mišljenja među nama, ali nismo izlazili u javnost da to eksploatiramo, koliko se to sada čini. Svaki problem se ističe u javnosti i onda se stiče dojam u javnosti da je nemoguć dogovor. I kod nas je bilo problema i u međusobnim odnosima, ali mi smo to džentlmenski i gospodski prevazilazili. Zato smo, po mom osobnom mišljenju, do 2006. imali jedan ulazni trend kada je riječ o odnosima u BiH", smatra Zubak.

S pozicije predsjednika Skupštine opštine Doboj u Savjet ministara BiH je 2001. godine otišao Dragan Mikerević.

"Taj period je bio period velikih ucjena, mi smo tada imali velike probleme, smišljen problem Kotorskog i dosta ljudi je moralo podnositi ostavke ili su čak smjenjivani zbog situacije u Kotorskom, da bi kasnije shvatili da su to ljudi koji su šikanirani bez ikakvog osnova. Ja im tada vjerovatno nisam došao na red, ali moje kolege, recimo Nikola Gavrić, pa poslije Mirko Stojčinović morali su pod pritiskom OHR-a i visokog predstavnika da podnesu ostavke", prisjetio se Mikerević koji smatra da političari, a pogotovo državnici, moraju izabrati put koji je najkorisniji za političko-teritorijalnu jedinicu koju predstavljaju.

"Ja kada sam radio na nivou BiH sam zastupao interese BiH u odnosima sa drugima, a kada sam bio na nivou RS interese RS i onda upotrijebite sve umne i fizičke napore u tom pravcu ili na nivou opštine, naravno", naveo je Mikerević.

Ranka Ivić, Murvet Bajraktarević, Zdravko Petrović i Esmin Mahmutović samo su neki od bivših predsjednika lokalnog parlamenata koji su tu funkciju obavljali u protekle dvije decenije, a među zvanicama za stolom pronašli smo Hasana Hrnjadovića koji je od 1975. obavljao brojne funkcije u opštini Doboj.

"Teško je sada to upoređivati s ove pozicije jer čovjek ima to nekakvo iskustvo koje je prošao i ono sve što je bilo u njegovo vrijeme kada je bio mlad, kada je bio zdrav onda mu je to sigurno izgledalo sve ljepše. Možda to nije objektivno, ali ja inače mislim da su ta vremena koja su ostala iza nas bila u cjelini prihvatljiva za većinu ljudi jer ljudima je najvažnije da budu srećni i da imaju realna očekivanja. Bez obzira na to što je, ubijeđen sam, standard bio možda i niži i mnogo stvari je nedostajalo, ipak su ta vremena bila drugačija što se tiče odnosa ljudi. Razmišljali smo o lijepim stvarima, o razvoju, a ne kao sada, to je negdje na kraju", kazao je Hrnjadović.

Nekadašnjim lokalnim i državnim funkcionerima nazdravio je Slavko Kovačević, zamjenik gradonačelnika.

"Od svakoga sam ponešto naučio - o staloženosti, smirenosti, da u politici nema jurnjave u radu, tako da sam svakom zahvalan na određenom savjetu koji je, eto, i meni pomogao da se snalazim u poslu koji danas obavljam. Kažu lako je biti funkcioner, a teško je biti čovjek, tako da rad s ljudima razne starosti, raznih profila i stručnog obrazovanja nosi jedan veliki rizik i izazove. Rad s ljudima je najteži", smatra Kovačević.