Da li je hapšenje Debevca tek početak afere "prisluškivanje"?

SARAJEVO - Hapšenje predsjednika Suda BiH Ranka Debevca, te bivšeg generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) Osmana Mehmedagića Osmice, moglo bi biti tek početak afere "prisluškivanje", može se zaključiti iz dosadašnjih izjava ljudi koje su na visokim pozicijama, bilo u pravosuđu, bilo u politici.

Posljednja u nizu takvih izjava stiže od bivšeg ministra unutrašnjih poslova FBiH Aljoše Čampare, koji tvrdi da je "mnogo porodica stradalo zbog svega što su ovi ljudi radili".

Pritom, mnogo govori to što upravo on smatra da treba provjeriti i šta je s "tajnim praćenjima i postavljenjem uređaja u kuće i automobile".

"Javna je tajna da se to tako radilo. Svi smo to znali. Sad dolazimo do promjena u OSA i ljudi pričaju šta se radilo. Slušate dežurne sudije, sudije za prethodni postupak, pa to je svojstveno kriminalnim organizacijama", rekao je Čampara za BHRT.

Ali je, pritom, bivši ministar policije u FBiH, koji je i brat tužioca Tužilaštva BiH Dubravka Čampare, otišao i korak dalje.

"Vjerovatno će Tužilaštvo raditi i dalje, ne radi se ovdje samo o prisluškivanju", naveo je Čampara.

Prije nekoliko dana, podsjetimo, ni Milanko Kajmaković, glavni tužilac Tužilaštva BiH, nije isključio da će ovo tužilaštvo doći do novih saznanja.

Kajganić je, naime, naveo da uhapšenu dvojku terete da su nelegalno prisluškivali sudije Suda BiH i radnike Tužilaštva BiH, te da za sada nemaju dokaze da su prisluškivane političke ličnosti i partije ili fizička lica, ali će i te informacije biti provjerene.

"Na osnovu naših prijedloga već su zapečaćene određene prostorije u Sudu BiH koje će biti pretresene i nakon analize svih tih dokaza znaće se u kom smjeru će istraga dalje da teče", naveo je Kajganić.

Nije ni to sve, jer se u javnosti već uveliko govori o tome da će Tužilaštvo BiH uskoro proširiti istragu i na druge osobe, odnosno da se na ovome se neće stati.

Kao jedno od pitanja koja su se nametnula je i ono da li neke tajne krije mobilni telefon koji je, kako se sumnja, pokušao da sakrije Debevec.

Prije par mjeseci je, podsjetimo, i šef bh. diplomatije Elmedin Konaković rekao da je u OBA zadokumentovano više od 100 slučajeva zloupotrebe prisluškivanja bez naloga suda i da su Tužilaštvu BiH proslijeđeni dokazi koji govore o krivici Mehmedagića. Precizirao je tada ministar inostranih poslova BiH da su bile stotine slučajeva zloupotrebe prisluškivanja osoba, od političara do novinara.

"Znam da su koristili duple kartice, da su mogli lažirati karticu i preuzeti pozive i SMS poruke", kazao je Konaković.

I dok se čeka raspetljavanje afere koja trese bh. pravosudni sistem, prvi čovjek Suda BiH i nekadašnji prvi obavještajac su iza brave.

Odlukom Suda BiH njima je u četvrtak određen pritvor, te će narednih do 30 dana provesti u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija i drugih mjera BiH u Vojkovićima, poznatom i kao "Bh. Alkatraz".

Minka Kreho, koja je nakon suspenzije Debevca imenovana za vršioca dužnosti predsjednika Suda BiH, poručila je da će kontinuitet funkcionisanja te pravosudne institucije biti obezbijeđen, te da će svi procesi i aktivnosti nastaviti da se uobičajeno obavljaju.

"Sud BiH iskazuje apsolutnu posvećenost ostvarivanju vladavine prava, pravilnom i zakonitom odvijanju postupaka, te zaštiti prava svih učesnika u postupcima pred ovim sudom, bez obzira na njihov status i ličnost", navela je Kreho.

