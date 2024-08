Da li je princeza Dajana na groblju u Sarajevu predosjetila svoju smrt?

Na današnji dan, prije 27 godina, dogodila se stravična nesreća u Parizu u kojoj je britanska princeza Dajana poginula zajedno sa, Dodijem Al-Fayedom, a okolnosti ove nesreće nikada do kraja nisu utvrđene.

Jedini preživjeli je bio princezin tjelohranitelj, dok je poznato da je vozač vozio pod uticajem alkohola i antidepresiva.

Zanimljivo, fatalna nesreća dogodila se tri sedmice poslije posjete princeze Dajane Bosni i Hercegovini u njenoj kampanji borbe protiv mina.

I dalje je u sjećanju Dajanina šetnja smrtonosnim poljem kao dokaz izuzetne hrabrosti “princeze iz naroda”, kako su je od milja mnogi zvali.

Posjetom Bosni i Hercegovini 1997. godine princeza je željela skrenuti pažnju na veliki broj neeksplodiranih mina, a tom prilikom odigrala se i emotivna scena kada je tiješila majku koja je plakala za poginulima sinom.

Kako je za Entertainment Weekly ispričao njen prijatelj Jerry White, susret princeze i tužne majke odigrala se u blizini sarajevskog Olimpijskog stadiona Asim Ferhatović – Hase, poznatijeg kao Koševo, piše N1.

“Nisu govorile isti jezik, ali razumjele su se i zbližile na prvi pogled. Tako intimno, tako fizički, tako emotivno, majka sa majkom. Dajana je pružala ruku i brisala majčine suze i obraze. To je jedina uramljena fotografija Dajane koju još imam u svom domu”, prisjetio se White dodajući da se i dalje pita da li je princeza u tom trenutku, intuitivno, predosjetila kraj svoga života.

“Nakon njene smrti u Parizu zapitao sam se da li je princeza predosjetila svoju smrt, svoju sahranu. Ne znam, ali možda je, psihički, intuitivno, Dajana slutila da će umrijeti. Još se naježim kada se sjetim ovog snažnog, neplaniranog trenutka”, kazao je White.

Tri sedmice kasnije princeza Dajana izgubila je život.

princess diana comforting a crying woman during her visit in bosnia, 1997 pic.twitter.com/frcH2dwwbs