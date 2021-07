Da li postoji raskol u trebinjskom PDP-u?

TREBINJE- Nakon nedavne ostavke jednog od uglednih članova trebinjskog PDP-a Nebojše Bovana i njegovog imenovanja na mjesto direktora Srednje tehničke škole, sve su glasniji komentari i spekulacije da je u gradskom odboru ove stranke u Trebinju došlo do raskola u kome jednu struju predvodi predsjednik Slavko Vučurević, a drugu narodni poslanik Ljubiša Krunić.

"U stranci ne postoji nikakav raskol i sve odluke i danas donosimo jednoglasno, pa sam jednoglasno i ponovo izabran na čelo trebinjskog Gradskog odbora, a što neki pojedinci uopšte ne prisustvuju ovim sjednicama to nije problem stranke niti ja mogu da znam šta oni misle", kazao je Vučurević.

On smatra da je Nebojša Bovan opravdano napustio stranku, i da postoji uporište u njegovom dopisu prema kome mu se na izborima 2018. godine radilo iza leđa, ali da on tada nije znao ništa o tome.

I sam Bovan je u dopisu stranci naveo da je tek prije nekolika mjeseca saznao zašto su ga kao kandidata za Parlamentarnu skupštinu BiH bojkotovali dobar dio članstva i nosilac lise za Narodnu skupštinu RS Ljubiša Krunić, jer se "trgovalo glasovima sa Nenadom Nešićem"- a to je kao razlog naveo i za napuštanje PDP-a.

Ljubiša Krunić, međutim, odlučno odbija ove insinuacije, jer, kako kaže, nikada se u životu nije susreo sa Nešićem, a kamo li da trguje s njim.

"Nije mi jasno odakle takve izjave, jer se ja do današnjeg dana nisam ni upoznao sa Nenadom Nešićem, a kamo li da trgujem s njim. Sa druge strane, takvim mogu samo da poručim da ja nikada nisam bio na prodaju, jer sam do sada odolio brojnim velikim ponudama. Ipak, našao se neko ko nije mogao odoljeti, što opoziciji ide u prilog, jer očigledno da maske padaju i da će padati još do izbora, pa će do tada u stranci ostati samo najkvalitetniji kadar", kaže Krunić.

Odbornik PDP-a u Gradskoj skupštini Saša Borjan je kazao da odbornici PDP-a, on i Slavko Vučurević, zajedno sa strankom HNP sa kojim imaju zajednički klub, u lokalnom parlamentu glasaju jedinstveno, te da bi eventualni raskol ipak trebao komentarisati predsjednik.

"Postoji određeni sukob mišljenja u PDP-u u Trebinju, ali je po meni jedina činjenica ta da bi ova stranka trebala biti snažna opozicija Savezu nezavisnih socijaldemokrata i na tim ćemo načelima i dalje insistirati", kazao je Borjan.

O tome da su neki članovi PDP-a nedavno prešli u GO SNSD-a Trebinje gradonačelnik Mirko Ćurić kaže da kada se u nekoj partiji poljuljaju redovi oni za to traže razloge u nekom drugom.

"Kod nas uvijek ima mjesta za sve dobronamjerne ljude, za one koji su vrijedni i koji žele da rade. Takvima dajemo punu podršku i smatramo da nam takav stav i u budućnosti treba biti vodilja. Dakle, za sve dobronamjerne i sve one koji žele da se dokazju djelima i koji žele dobro ovome gradu, kod nas ima mjesta", kazao je Ćurić