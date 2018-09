Dačić: Niko nam se nije obraćao u vezi sa dolaskom Pacolija u Banjaluku

BANJALUKA - Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je da se ovom ministarstvu niko nije obraćao u vezi sa dolaskom ministra inostranih poslova privremenih institucija u Prištini Bedžeta Pacolija u Banjaluku.

Dačić je nakon sastanaka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Banjaluci, naglasio da je odluka o tome ko će sve biti na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova zemalja članica Procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi stvar organizacije i onih koji predsjedavaju.

"Pitanje gdje će biti taj sastanak i kako će se on organizovati nije pitanje o kojem je neko sa nama razgovarao niti smo se mi miješali u tako nešto. Ali, nezavisno od toga, Pacoli koristi svaku priliku da se negdje pojavi i priča neke svoje priče, kao što je nedavno u Dubrovniku pričao o genocidu Srbije na Kosovu. To uglavnom priča kad ja nisam tu", rekao je Dačić novinarima.

Dačić je dodao da se Pacoli stalno žali na BiH da mu ne daju vizu jer, kako je naveo, BiH, prije svega zbog Republike Srpske, ne priznaje Kosovo.

Dodik je ponovio da je Pacoli nepoželjna osoba, koja predstavlja jedan marionetski, zločinački sistem, uperen protiv srpskog naroda, Srbije i Republike Srpske.

"Odbacujem bilo kakvu mogućnost da on bude ovdje u bilo kojoj instituciji u Republici Srpskoj i da koristi bilo kakve kapacitete ovdje u Banjaluci. Mi ga nismo zvali, a niko nas nije pitao za to. On je neprijatelj srpskog naroda i drago mi je što je odustao, jer je znao da ovdje postoji snažna volja da ga neugodno dočekamo", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, pitanje je kako je neko mogao da pomisli da pozove takvog čovjeka u Banjaluku.

Dodik je dodao da bi to vjerovatno ostalo neprimjećeno da je ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak sastanak zakazao u Zenici, jer Srpska tamo ne bi mogla ništa da uradi.

Dodik je poručio da niko ne može da provocira Srpsku i očekuje da njene vlasti ćute "zato što je neko umislio da je neki ministar" koji može u Banjaluku da dovede koga hoće.

"To govori o totalnom raskolu između nas i njih, raskolu do te mjere da pomirenja na tom pitanju neće biti. Na ovakvom pitanju mi se ne možemo saglasiti nikad. Da nam neko pod nos dovodi Pacolija za nas je neprostivo. To je čin izdaje srpskog nacionalnog interesa ovdje u Banjaluci i to je upravo Crnadak radio, zajedno sa /srpskim članom Predsjedništva BiH Mladenom/ Ivanićem, koji sad ćuti, a prije deset dana je pristao da govori na tom sastanku i znao je da je tu pozvan Pacoli", objasnio je Dodik.

Dodik je istakao da je nedopustivo da neko bez konsultacija sa Republikom Srpskom bilo koga pozove u Banjaluku.

"On šalje poruku da ne postoji Republika Srpska, te da on kao navodni ministar u BiH može da radi u Srpskoj šta hoće. Naravno da ne može. I ovo što je do sada uradio je previše i pozivam srpski narod da mu nikad ne oprosti, jer je pokušao da ga ponizi i potcijeni i kaže da on nije važan", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da predstavnici Republike Srpske koji sjede u Sarajevu neće u Banjaluci organizovati šta oni hoće, te je pozvao narod da ih odbaci kao najveće izdajnike koji su se pojavili od formiranja Republike Srpske.

"Crnadak i ostali hoće da nam nametnu BiH, a mi se sve ovo vrijeme borimo protiv toga. Tu je izdaja i razlika između nas", poručio je Dodik.