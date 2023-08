Dačić: "Oluja" najveće etničko čišćenje poslije Drugog svjetskog rata

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je večeras da Srbija ne bi pokrenula optužnicu za zločin na Petrovačkoj cesti da je taj zločin bio procesuiran od nadležnih organa drugih država gdje se i desio.

Komentarišući obilježavanje akcije "Oluja" u Kninu, Dačić je za Tanjug rekao da je to nekada bila srpska opština u kojoj je sada gradonačelnik Hrvat, kao i da to, kako kaže, pokazuje jednu strašnu činjenicu, a to je da na tom području Srba više nema.

"Oni govore da je ta "Oluja" bila akcija na kojoj počiva Hrvatska. Ako jedna država treba da počiva na ubijanju i protjerivanju civilnog stanovništa onda zaista ne znam kojim putem da mi idemo dalje u normalizaciju naših odnosa", rekao je Dačić.

Kako kaže, sada se govori o tome da Srbija nema pravo da procesuira ratne zločine koji su se desili van teritorije Srbije, te objasnio da se Srbija prije više godina priključila i postala jedna od zemalja koja poštuje tzv. univerzalnu jurisdikciju kada su u pitanju neka teška krivična djela.

On je dodao da se niko ne buni kada o tome govore Španija ili Francuska, ali da se postavlja pitanje zašto to radi Srbija.

"To su zločini protiv čovječnosti i civilnog stanovništva, ratni zločini za koje nije podignuta nikakva optuižnica, niti se vodi bilo koji proces u tim zemljama gdje su se ti zločini desili", rekao je Dačić.

Dačić je dodao da i Hrvatska ima takav zakon.

"Vi sad imate proslave tih događaja uz napadanje Srbije za nešto što su oni uradili prema našem narodu. Uostalom kad podvučemo crtu poslije svih tih događaja Srba je bilo više od 15 odsto u Hrvatskoj, sada ih ima manje od pet odsto, rekao je Dačić.

On je naveo da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio poruke mira.

"Naše poruke i poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nisu bile poruke koje bi se svađale sa bilo kim. To su bile poruke mira, da svako odgovara za zločine koje je počinio, bez obzira ko su počinioci, i ko su žrtve i da učinimo na kraju krajeva koliko je moguće da se naš narod vrati na ta područja gdje je vijekovima živeo. Ali dalek je put", rekao je on.

Dačić je naveo i da je "Oluja" bila najveće etničko čišćenje poslije Drugog svjetskog rata.

"Ako pogledate bombardovanje Јugoslavije...Agresija na Јugoslaviju je izvršena zbog takozvane navodne humanitarne katastrofe nad Albancima na KIM, a šta je ovdje bilo? Ovdje su neke zapadne zemlje uključujući i SAD podržavale ovakvu humanitarnu katastrofu, nasilje i teror nad Srbima pogrom i ne samo to, nego ovdje sad ispada da je to temelj Hrvatske države", rekao je Dačić.

On je istakao da je Srbija uvijek osuđivala sve ratne zločine.

"Ako misle da treba da se klanjamo samo jednim žrtavama, a da zaboravimo na naše mislim da smo na pogrešnom putu", rekao je Dačić.

Istakao je i da Srbija šalje poruke mira i gleda gdje su zajednički interesi, ako ih ima, a on smatra da ih ima.