Dačić: Sankcije iskrivljena slika da su Srpska i Dodik smetnja opstanku BiH

BEOGRAD - Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da američke sankcije srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku predstavljaju potpuno iskrivljenu sliku da Republika Srpska, odnosno Dodik, predstavlja glavnu smetnju za opstanak BiH.

Dačić je rekao da se zaboravlja da BiH postoji samo ako su njeni narodi i entiteti ravnopravni, te ukazao da se potezi protiv Srba sprovode na najveće srpske vjerske praznike, kao što su Vidovdan, Vaskrs, Božić.

"Svi oni vole da nešto na naše praznike urade, pa su tako na Vidovdan uvek bile neprijatnosti i nesreća za naš narod, na Vaskrs je bilo bombardovanje, i NATO je bombardovao na Vaskrs, saveznici su na Božić bombardovali. Tako i sada imate tu situaciju da ove poslednje odluke nekako dolaze na te najveće naše praznike“, rekao je Dačić.

Komentarišući izjavu američkog predstavnika Gabrijela Eskobara da SAD neće oklijevati da uvedu sanckije bilo kome i da su Dodiku sankcije uvedene zbog takozvane korupcije i ugrožavanja suvereniteta i integriteta BiH i bezbjednosti, Dačić je rekao da je Dodik član Predsjedništva BiH i da ne zna kako član Predsjedništva može da ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet BiH.

"Oni su sa Dodikom imali urednu komunikaciju, tako da ne razumem šta je Dodik sada promenio. Ako je reč o nekim merama ili aktivnostima koje su sprovedene, one nisu bile agresivnog karaktera, znači nisu ugrožavale opstanak BiH, nego su bile usmerene ka opstanku Republike Srpske, odnosno ka njenim nadležnostima", rekao je Dačić.

Dačić je istakao da ide u Banjaluku na obilježavanje, 9. januara, Dana Republike Srpske, i da misli da će ići i drugi zvaničnici Srbije. Podsjetivši na osporavanja Dana Republike Sprske, 9. januar, Dačić je naglasio da, kako god govorili o tome, formiranje Republike Srpske je istorijska činjenica i ima istorijski značaj za srpski narod.

"To je prvi put u istoriji da je formiran jedna srpski entitet. Za to je pre svega zaslužan sprski narod koji živi u Republici Srpskoj. Mislim da je zadatak svih nas da pomognemo da naše veze budu što jače i bolje", rekao je Dačić. On je naglasio da Srbiji uopšte nije interes da se ruši BiH, ali da ona treba da bude u skladu sa Dejtonskim sporazumom, što znači da se garantuje ravnoravnost naroda i entiteta.

"Svako onaj ko želi da drugačije bude konstituisana BiH, u stvari radi protiv te BiH", rekao je Dačić. Kada je riječ o nekim drugim faktorima u regionu, Dačić je dodao da nije primijetio da takav odnos međunarodne zajednice postoji prema Hrvatskoj, koja umnogomne dijeli stavove Dodika, kada je riječ o položaju hrvatskog naroda u BiH. Na ocjenu Eskobara da identitetska politika koči napredak i da treba stvoriti novo društvo u kojem identitetske i religiozne podjele uopšte ne postoje, Dačić je rekao da to sve što je Eskobar pričao može da postoji u bajci. On je podsjetio da kod mnogih saveznika Amerike postoji identitetska politika, kao na primjer u Saudijskoj Arabiji, pa i u zemljama sa diktaturama, koje SAD podržava.

"Oni se sete principa građanskog društva samo kada treba nekog da nadglasaju", rekao je Dačić.

Prema njegovim riječima, nije on pisao Dejtonski sporazum, nego Amerikanci. On kaže da uskoro dolazi Kristofer Hil, kao novi američki ambasador u Beogradu, koji je u tome učestvovao, pa neka on objasni i kaže šta je u svemu tome sporno što se tiče identitetske politike.

"Uostalom na osnovu identitetske politike razbila se Jugoslavija po nacionalnim osnovama. Mnogo su se lepo setili. Oni moraju da shvate da stvar mora da bude praktična, održiva i ostvariva, sve ostalo spada u klasično propagandno uvođenje politike", rekao je Dačić.

On je naveo da nisu Srbi učestvovali u rušenju kula u Njujorku, nego američki favoriti mudžahedini iz BiH, koje su pomagali svih ovih godina.

(TV Pink, Srna)