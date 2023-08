Dačić: Smešna priča da će Srbi odustati od Srpske, Amerika ju je stvorila

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić smatra da oni koji napadaju Republiku Srpsku u stvari ruše BiH jer misle da BiH treba da bude muslimanska i da ne bude više zasnovana na ravnopravnosti naroda i entiteta.

Ukazao je na zahtjeve koji vode unitarizaciji BiH i rušenje institucija i načina na koje je BiH stvorena Dejtonskim mirovnim sporazumom, te ocijenio da, kada se Republika Srpska pokušava tome oduprijeti, onda je optužuju za antidejtonske poteze.

"Pa čekajte, što ne staviše na listu sankcija muslimane koji ruše BiH od samog početka? Pa, je li oni govore i pišu knjige da BiH treba da bude islamska država? Zar to nije rušenje Dejtonskog sporazuma?", rekao je Dačić za TV "Pink".

Po njemu i oduzmanje nadležnosti Republici Srpskoj predstavlja rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"U stvari, pokušava se stvoriti novi Dejton, koji bi prepravio stari, i to s ciljem unitarizacije", istiše šef srpske diplomatije.

Kako je istakao sad će u BiH neko da stvara unitarnu BiH, a rat je počeo zato što nisu poštovana prava sva tri naroda u BiH.

Po njemu, neki ljudi nastavljaju da plove u pogrešnom smeru, ali neće doći do luke u koju su hteli.

"A to da će sada Srbi da odustanu od Republike Srpske ili Kosova i Metohije - to su smešne priče. To niko neće prihvatiti", rekao je Dačić.

Kako kaže izjave da svi problemi u BiH potiču iz Republike Srpske predstavljaju zamagljivanje problema.

"Problemi u BiH proističu iz tumačenja Dejtonskog mirovnog sporazuma onako kako nekome odgovara, a to je da se ne uzima slovo Dejtona nego duh, odnosno šta bi se mislilo time. A mislilo se ono što piše, i ništa više. Dejtonski sporazum nije naše čedo, njega su napisali Amerikanci, oni su stvorili Republiku Srpsku. A što? Pa zato što su morali da verifikuju stanje na terenu, a to je da BiH može da opstane samo ako je država ravnopravnih naroda i entiteta i to je suština", istiše ministar spoljnih poslova Srbije.

Povodom napada iz Sarajeva na ambasadora BiH u Srbiji Aleksandra Vranješa zbog njegovih izjava i podrške srpskim studentkinjama koje su izbačenje sa fakulteta u Sarajevu zbog stavova na društvenim mrežama, Dačić je rekao da je problem što u BiH ne postoji usaglašena politika.

Dačić je upitao šta se dešava sa prijetnjama ratom koje daju takozvani bošnjački "heroji" kao što je Naser Orić ili zvaničnik Denis Bećirović.

Podsjetio je da je Alija Izetbegović pisao knjige o islamskoj državi, a da u tim knjigama piše "da islamska država ne može da bude u kohabitaciji sa parlamentarnim sistemom, sistemom zapadne demokratije", te da njihov sistem mora da nastupi kada dobiju većinu.

"Sad ovde neko priča šta je rekao Vranješ i da li je neko dobio stipendiju. Jedno vreme u Sarajevu su gledali gde su upaljena svetla u ponoć za vreme Nove godine, jer islamska država ne slavi Novu godinu", rekao je Dačić.