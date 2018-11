Dačić o Oriću: Legitimno samo ubijanje Srba

NIKOZIJA - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je danas da je Srbija "milion puta do sada" osudila sve ratne zločine, uključujući i zločin u Srebrenici, ali da sa druge strane nije bilo nikakvih osuda zločina protiv Srba.

"U isto vreme kada je EP, na predlog slovenačkog poslanika, usvojio amandman na izveštaj o Srbiji u kojem se Srbija poziva da prizna genocid u Srebrenici kao jedan od uslova za ulazak u EU i kada novoizbarani član Predsjedništva BiH, koji još nije ugrejao stolicu na koju je seo, a već je počeo stalno da usmerava žaoke prema Srbiji i našem narodu, dolazi do odluke suda BiH u kojem oslobađaju odgovornosti Nasera Orića", rekao je Dačić novinarima na Kipru.

On je dodao da postoje živi svedoci da je Orić lično vršio ratne zločine nad Srbima i podvukao da odluka suda BiH ne može doprinijeti stabilizaciji prilika u regionu.

Dačić je istakao i da je Srbija milion puta do sada osudila sve ratne zločine, uključujući i zločin u Srebrenici, ali da sa druge strane, ne samo da nije bilo nikakvih osuda zločina protiv Srba, već nije bilo nijedne reči izvinjenja.

"Već su svi zločinci praktično oslobođeni. I na KiM, uključujući Haradinaja, Ljimaja, i zločinci u BiH sa Naserom Orućem na čelu, u Hrvatskoj, gde su oslobođeni odgovornosti za Oluju, koja je bila najveće etničko čišhcenje posle Drugog svetskog rata", podvukao je Dačić.

Naveo je da su ovo pokušaji da se Srbija žigoše kao zemlja koja je kriva za genocide, iako je Međunarodni sud pravde jasno utvrdio da Srbija ne nosi nikakvu odgovornost za zločin u Srebrenici.

Zanimljivo je, kaže, da amandaman u EP dolazi iz Slovenije, u kojoj Srbi nemaju ni status nacionalne manjine.

"Ni Slovenija, ni Hrvatska, ni BiH nikada nisu rekle izvini, ili da se osete odgovornim za genocid koji je počinila Austrougarska, jer su bili u njihovom sastavu i vojsci, od 1914-1918. godine, kada je stradalo 28 odsto stanovništva Srbije, ubijeno 1.270.000 Srba… U Drugom svetskom ratu NDH je bila do Beograda i Novog Sada… Pa, nemojte, neuporedivo je to kada se pokuša uporediti sa Srebrenicom", rekao je Dačić.

Poručio je da svako treba da preuzme odgovornost, ali da današnja presuda nije preuzimanje odgovornosti ni želja da se dođe do utvrđivanja krivaca, već je želja da se prave loše odnosi sa Srbijom.

Srbija je, istakao je Dačić, zainteresovana za dobre odnose sa BiH, kao i sa Slovenijom i Hrvatskom, ali želja da se Srbi definišu kao jedini genocidni narod na svijetu je već previše.

On je ponovio da nakon milionskih žrtava u oba svjetska rata Srbija nije dobila ni dinar ratne odštete.

Kako kaže, poruka današnje odluke suda BiH je da je legitimno ubijati Srbe.

"Nije dobro što je došlo do toga i treba da se osudi zločin u Srebrenici, ali da li to znači da je legitimno i nekažnjivo ubijati Srbe? To je poruka današnjeg dana", kazao je ministar.

On je pozvao hrvatskog člana Predsedništva BiH Željka Komšića da se izjasni povodom oslobađajuće presude Oriću, te dodao da ako to ne uradi, onda je "veliki manipulant koji radi na tome da se što više unazade odnosi Srbije i BiH".