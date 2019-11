"Dajte Zvizdiću i treću platu - za savjetovanje Incka"

SARAJEVO - Izjava Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, koji je Valentina Incka, visokog predstavnika u BiH, pozvao da obustavi plate parlamentarcima, podijelila je poslanike, pa dok jedni nemaju ništa protiv, drugi ironično kažu da bi Zvizdiću trebalo dati treću platu - za savjetovanje Incka.

Nenad Stevandić, šef Srpskog kluba poslanika u Predstavničkom domu PS BiH, rekao je za "Nezavisne" da su Zvizdiću malo dvije plate, koje dobija kao predsjedavajući Predstavničkog doma BiH i predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

"Predlažem da on dobije treću platu, kod Incka, kao njegov savjetnik. To su ljudi čiji je direktni rezultat njihovog rada i nerada blokada, njihova potreba da budu na više funkcija i da govore drugima šta treba da rade. Mislim da bi se Denis Zvizdić sjajno uklopio da dobije treću funkciju, da bude Inckov savjetnik, pa neka on prima platu, a nama naravno mogu da skinu plate na funkcijama koje smo dobili kao reprezenti naroda", poručio je Stevandić, koji je i lider Ujedinjene Srpske.

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH, poručio je da poslanici nisu krivi za blokadu i da im se ne može oduzeti njihovo pravo. "Sad kad bi im neko ukinuo plate, svaka tužba tih poslanika bi im vratila novac. To govori koliko je to maloumno i nepromišljeno", tvrdi Dodik.

Staša Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, navodi da Zvizdić nema nikakvo pravo da bilo kome drži lekcije.

"Činjenica je da u praksi zemalja parlamentarnih demokratija nikad dosad nije bilo viđeno da čovjek može biti ujedno predsjedavajući zakonodavnog organa i izvršnog organa. On očigledno želi intervencionizam visokog predstavnika", rekao je za "Nezavisne" Košarac te dodao da je uloga visokog predstavnika u BiH istrošena i nebitna.

Sa druge strane, Jasmin Emrić, poslanik A-SDA, navodi da bi visoki predstavnik mogao da nametne takvo rješenje, koje bi se odnosilo na izmjenu člana devet Ustava BiH.

"Konkretno, trebalo bi dodati jedan novi stav koji bi regulirao da zastupnici i delegati ne primaju naknadu za period kada se ne održavaju redovne sjednice. Ta intervencija bi i bila opravdana - s obzirom na to da parlamenti ne rade, onda nije ni pravedno da zastupnici primaju plaću", rekao je Emrić za "Nezavisne".

Uprkos brojnim pozivima, naši pokušaji da dobijemo stav i nekog od parlamentaraca iz reda hrvatskog naroda ostali su bezuspješni, dok ni iz OHR-a, do zaključenja ovog broja "Nezavisnih", nismo dobili odgovor na upit.

Zvizdić je, podsjetimo, prekjuče potvrdio da nema naznaka da će u skorije vrijeme biti održana sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, jer nikakvog pomaka nije bilo ni na u utorak održanoj sjednici Kolegija ovog doma, koja je u proteklih 11 mjeseci održana 10 puta.

Na novinarsko pitanje da li je u redu primati platu 11 mjeseci, a ne raditi, Zvizdić je rekao da on prima platu u Savjetu ministara i da se slaže da je nemoralano primati platu, a ne raditi.

"Pozivam visokog predstavnika da obustavi plate parlamentarcima jer u ovom trenutku on to može s obzirom na to da parlament ne radi", rekao je u utorak Zvizdić.