Dan nezavisnosti proslavlja samo FBiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Kao i prethodnih godina, 1. mart, Dan nezavisnosti BiH, nizom manifestacija biće proslavljen samo u Federaciji BiH, gdje je sutra i neradni dan.

Ovaj "praznik" Republika Srpska ne priznaje, a na nivou BiH nema ni zakona na osnovu kojeg se slavi 1. mart.

"To se slavi bez ikakvog zakona i nema šanse da se on donese onako kako to zagovaraju Bošnjaci jer oni traže da to bude na nivou BiH. RS ne priznaje taj praznik i neće ga priznati nikada. RS ima svoj Zakon o praznicima i neka to ima i FBiH, ali na nivou BiH to ne može. Bošnjački političari se trude da jačaju neki virtuelni zajednički nivo", rekao je Staša Košarac, poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH.

Fadil Novalić, premijer FBiH, u ime Vlade čestitao je 1. mart, naglašavajući da je tog dana prije 26 godina "64 odsto Bosanaca i Hercegovaca se odazvalo pozivu na referendum, od kojih se njih 99,44 odsto izjasnilo za život u suverenoj i samostalnoj domovini BiH".

"Naš najveći zadatak je da učinimo sve kako bi BiH bila svakim danom sve snažnija zemlja u kojoj vladaju pravda i jednakost za sve", napisao je Novalić u čestitki.

U Bosni i Hercegovini 1. marta 1992. godine održan je referendum o nezavisnosti, na koji su izašli samo Muslimani i Hrvati i glasali za izlazak iz tadašnje SFRJ. Za Srbe to je bila nelegitimna odluka, a pored toga 1. marta je ispred crkve na Baščaršiji u centru Sarajeva ubijen srpski svat Nikola Gardović, a spaljena je i srpska zastava, što je za mnoge događaj koji je nagovijestio građanski rat u BiH.

Ovaj datum, odnosno 1. mart kao Dan nezavisnosti Srbi su pokušali osporiti i apelacijom pred Ustavnim sudom BiH, međutim taj zahtjev za ocjenu ustavnosti je odbijen i to nedugo nakon što je 9. januar kao Dan Republike Srpske po zahtjevu Bakira Izetbegovića osporen pred tim sudom.