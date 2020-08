Dan sjećanja na stradale i prognane u "Oluji": Dodik i Vučić se sreli na mostu

Obeležavanje Dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji "Oluja", počinje susretom predsednika Republike Srbije sa patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem, predsednicom Vlade Republike Srbije @anabrnabic, srpskim članom Predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i predsednicom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović.

