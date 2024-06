Danas ističe rok za podnošenje prijava za koalicije i nezavisne kandidate

SARAJEVO - Centralna izborna komisija BiH (CIK) saopštila je da danas u 16.00 časova ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata za učešće na lokalnim izborima koji će biti održani 6. oktobra.

Centralna izborna komisija, u skladu sa rokovima utvrđenim u uputstvu, izvršiće provjere.

U saopštenju se navodi da će biti ovjerene prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, nakon čega se podnose kandidatske liste.

Nakon podnešenih prijava, Centralna izborna komisija BiH ima rok do 25. juna da ovjeri te liste, a već od 26. juna počinje da teče rok za podnošenje kandidatskih lista koji traje do 8. jula 2024. godine. Nakon što istekne taj rok, Centralna izborna komisija BiH ima rok do 2. avgusta da ovjeri kandidatske liste koje moraju biti objavljenje u službenim glasilima do 22. avgusta.

