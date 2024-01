Danas oblačno, tokom noći stižu susnježica i snijeg

SARAJEVO - Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u sjeverozapadnim i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne.

Temperature zraka u 7 sati (°C): Bjelašnica -2; Sokolac 4; Bihać, Ivan Sedlo 5; Banjaluka, Bugojno, Gradačac, Livno, Sarajevo, Tuzla, Zenica 7; Široki Brijeg, Trebinje 8; Mostar 10; Neum 11; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 922 hPa, za 21 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u BiH preovladavati oblačno vrijeme sa kišom u Bosni, a na planinama sa susnježicom ili snijegom. U Hercegovini lokalno slaba kiša u jutarnjim satima. Prema kraju dana u Krajini se očekuje prelazak kiše u susnježicu ili snijeg, a tokom noći postepeno i u ostatku Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 15 °C.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.