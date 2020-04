Danas sjednica Vlade FBiH o mjerama za spas privrede

SARAJEVO - Vlada Federacije BiH trebalo bi na sjednici koja je zakazana za danas da utvrdi set mjera koje će stabilizirati situaciju u privredi i zaustaviti otkaze radnicima.

Naime, u srijedu je na sastanku sa šefovima klubova oba doma Parlamenta FBiH dogovoreno da se svi prijedlozi koje su dali parlamentarci razmotre danas i da se utvrdi zakon koji će omogućiti stabilizaciju privrede, a da već naredne sedmice zasjeda Parlament FBiH i odlučuje o tome. Poslanici su složni u tome da se sjednice moraju održavati.

Marinko Čavara (HDZ BiH), predsjednik Federacije BiH i poslanik u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne" kaže da se sjednice oba doma PFBiH moraju održavati, te da se za to mogu i stvoriti uslovi u skladu sa zdravstvenim mjerama.

"Ubrzo ćemo morati donositi niz zakona za spas radnih mjesta i gospodarstva. To je obveza zastupnika i zakonodavnog tijela po Ustavu FBiH. A na prvoj sjednici je potrebno samo donijeti izmjene Poslovnika kako bi se naredne sjednice mogle održavati putem informatičkih sredstava komunikacije video-konferencijske veze", kazao je Čavara.

Osman Ćatić, šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu FBiH, istakao je za "Nezavisne" da će predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH Mirsad Zaimović sa kolegama zatražiti od Kriznog štaba FBiH da se iz naredbe o zabrani okupljanja izuzme Parlament FBiH kako bi se sastali i izmijenili Poslovnik.

Međutim, opozicija Vladi FBiH zamjera što do danas nije utvrdila rebalans budžeta jer je on, kako navode, ključan za stabilizaciju privrede, te upozoravaju da Vlada FBiH do danas nije iznijela konkretne mjere.

Elvir Karajbić, poslanik SDP BiH u Predstavničkom domu FBiH, naglasio je kako na sastanku nije iznesena nikakva konkretna mjera te da se isto tako ne može govoriti ni o kakvom zajedničkom stavu sve dok se ne uradi rebalans budžeta Federacije BiH.

Zdenka Džambas (HDZ BiH), delegat u Domu naroda FBiH, ističe za "Nezavisne" da je spremna doći na sjednicu i da Parlament ima obavezu da donese ključne mjere kako bi se sačuvala privreda i koliko-toliko radna mjesta.

"Ako mogu one prodavačice za male plaće da rizikuju i svaki dan nas služe, zašto ne bi mogli i parlamentarci", poručuje Džambas.

Samer Rešidat, šef Kluba poslanika DF-a u Predstavničkom domu FBiH, za "Nezavisne" je rekao da je u srijedu Vlada FBiH predstavila okvirni plan mjera, da nisu dobili nikakav papir, te da je prijedlog Vlade FBiH da se naprave dva fonda i da im je rečeno da će konkretne mjere biti donesene danas na sjednici Vlade FBiH, a koje će poslije biti proslijeđene Parlamentu FBiH da glasa o tome.