Darko Kremenović napustio Ujedinjenu Srpsku

BANJALUKA - Darko Kremenović, član Predsjedništva Ujedinjene Srpske (US) napustio je ovu stranku.

Sam Kremenović koji je i jedan od osnivača US rekao je da su razlozi lični i profesionalne prirode.

"Po profesiji sam advokat, a ne političar i smatram da svako treba da radi ono što zna. Moji najbolji prijatelji su i dalje članovi US na čelu sa predsjednikom partije sa kojim sam i porodični prijatelj već 15 godina" rekao je Kremenović dodajući da je podršku US dao kad je to bilo najpotrebnije.

On naglašava da je US i danas partija koja će u budućnosti da raste i egzistira bez obzira na bilo kojeg pojedinca, uključujući i njega te da su u toj partiji mladi i kvalitetni ljudi koji imaju perspektivu i koji obećavaju.