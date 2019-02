Darko Mladić: Ako Hag pusti mog oca, to će biti pod "velom tajne"

Ako sudsko vijeće tribunala u Hagu odluči da pusti Ratka Mladića da posjeti grobove ćerke, majke i brata to će se dogoditi u tajnosti, kaže Darko Mladić.

On je, gostujući u Jutarnjem programu TV Prve, rekao da je njegov otac medicinski lošije, nego što možda izgleda, i to je tako samo zbog volje da izdrži do kraja.

“To su ljekari i najavili i to se dešava, on je sve slabiji i slabiji, spava po 15 sati dnevno”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, sve su to posljedice moždanih udara koji nisu liječeni kako treba. Kaže i da su oni mjesecima upozoravali holandske ljekare da je ratnom komandantu, osuđenom u prvostepenom postupku pred Haškim tribunalom na doživotnu kaznu zatvora zbog zločina u BiH, pritisak i preko 200.

“Tek nakon niza reakcija i urgiranja data mu je terapija koja mu je snizila pritisak”, dodao je Darko Mladić.

Na pitanje da li u zahtjevu da Mladić posjeti grob ćerke - odlučuje čovjek o čovjeku ili sud o osuđenom, Mladićev sin kaže da je njegov otac zatražio da posjeti grob ćerke, majke i brata, koji nikada nije posjetio jer su umrli dok se on skrivao.

“Takvih slučajeva je bilo. Nema nikakvih prepreka što se tiče Haga da nam dopusti. Nadamo se da će ovo sudsko vijeće promijeniti praksu, da pravila nisu ista za sve”, istakao je Mladić.

Na konstataciju da i ako ga puste, Mladić će u Srbiju i BiH doći "pod velom tajne", odnosno građani neće ni znati kada će to biti, Darko Mladić kaže da je to uobičajena procedura zbog bezbjednosti. O tome, kako kaže, donosi odluku sud, jer oni u rukama imaju sve poluge odlučivanja.

