Darko Mladić: Apsurdno odbijanje puštanja na liječenje Ratka Mladića

BEOGRAD - Odbrana generala Ratka Mladića smatra da je skandalozno to što je za samo dva mjeseca produžen rok odbrani za predaju žalbe na osuđujuću prvostepenu hašku presudu, kao i da je apsurdna odluka Haškog mehanizma da sakrije pod velom tajne odbijanje zahtjeva da se Mladić pusti na privremenu slobodu u Srbiju radi liječenja, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.

On kaže da će odbrana nastaviti borbu da spasi generala i da ga izvuče na liječenje, te da će razmotriti sadašnju proceduru i da li je potrebna nova ili ne.

"Uglavnom oni su odluku u vezi sa odbijanjem zahteva za lečenje sakrili pod velom tajne. Jednostavno više ne mogu da izdrže kritiku javnosti za takve odluke i sakrili su se iza tajnosti da ne bi mogla da se komentariše. Samo mogu da kažem da je ta odluka apsurdna, ali ne mogu detaljnije da je komentarišem, jer je proglašena za tajnu", rekao je Darko Mladić.

Na pitanje da li će odbrana ponovo tražiti da se preispita ovakva odluka suda, on je naveo da ne zna šta odbrana proceduralno ima na raspolaganju, pošto je ovo bilo traženje preispitivanja odluke.

"Mislim da ćemo preći na to da ponovo pokrenemo tu proceduru. Možda će ponovo otići lekari kod generala. Uglavnom, videćemo šta su dalje mogućnosti, ali najverovatnije da će morati ponovo da idu lekari kod njega da ga pregledaju", rekao je Darko.

On je dodao da će se tek nakon toga ponovo podnijeti zahtjev za preispitivanje odluke da se generalu ne dozvoli puštanje na privremenu slobodu radi liječenja.

Kada je riječ o odobrenju suda da se odbrani generala Ratka Mladića za samo dva mjeseca produži rok za predaju žalbe na osuđujuću prvostepenu presudu, Darko kaže da je to skandalozno malo.

"To je rok do početka i to je malo. To je skandalozo malo. Ljudi toliko imaju posla... To je očigledno opstrukcija odbrane da na pravi način podnese žalbu", rekao je Darko Mladić.

On je naveo da je odbrani potrebno više od šest mjeseci da pripremi žalbu, kako bi bila na pravi način napisana, te da se vidi šta je sve pogrešno napisano u presudi.

Haški tribunal je u novembru 2017. godine izrekao prvostepenu presudu generalu i ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću i osudio ga na doživotnu kaznu zatvora.