Darko Mladić : Čeka se odgovor tužilaštva na žalbu odbrane

BEOGRAD - Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je, nakon posjete ocu u haškom pritvoru, da general dobro izgleda i da se, kada je riječ o sudskom postupku, čeka dva mjeseca da tužilaštvo odgovori na žalbu odbrane, nakon čega će odbrana imati 15 dana da odgovori na njihov odgovor.

"Negde do sredine sledeće godine biće zakazana rasprava po pitanju žalbi. Znači, i dalje se radi na žalbama. S tim što je sada na neki način tužilaštvo na potezu, mi razmatramo ono na šta su se oni žalili na presudu, a oni našu", dodao je Darko Mladić, koji danas završava dvodnevnu posjetu ocu koji u haškom pritvoru.

On je rekao da je najvažnije da general dobro izgleda i da se odlično drži.

"Izdržao je celu posetu, Bio je srećan što je video unuku i ona što je videla njega. Komentarisali smo, kao i obično, razne stvari", dodao je Darko.

Darko Mladić je istakao da je njegov otac izuzetno zadovoljan zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske da odbaci izvještaj o Srebrenici iz 2004. godine.

"U svakom slučaju, odlično je da se ta jednostrana i pogrešna odluka, koja je donesena pod pritiscima, povukla i da se ušlo u jedan proces utvrđivanja istine oko tih događaja, kakva god ona bila", istakao je Darko Mladić.

On je napomenuo da su čak akteri iz tog perioda i sami potvrdili da su bili izloženi pritiscima i primorani da donose određene deklaracije.

"Smatram da to nije način na koji možemo da dođemo do pomirenja u regionu i da to ne održava ni pomirenje, niti mir u regionu, nego, naprotiv, da je nešto što je održavalo tenzije u regionu i da je ovo put ka pravom pomirenju. Jer samo istina može da nas pomiri", rekao je Darko Mladić.

Na pitanje da li bi eventualno na presudu komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske /VRS/ generalu Ratku Mladiću mogli da utiču rezultati komisija o stradanju Srba u Srebrenici i Sarajevu, do kojih će se doći kada se ove komisije osnuju i počnu da rade, Darko Mladić je rekao da ne zna da li bi uopšte imalo uticaj na haški sud bilo šta što se radi po tom pitanju.

Komentarišući pisanje pojedinih beogradskih listova o tome da pritvorenici u Hagu gladuju, jer je zatvorena pritvorska kantina, Darko Mladić je rekao da nije tačno da gladuju, ali da jeste neki problem bio sa kantinom.